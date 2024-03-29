普丁稱不會開戰北約　但西方援烏F-16戰機基地是「合法目標」

▲俄羅斯總統普丁警告西方各國勿提供可供烏克蘭F-16戰機使用的空軍基地。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁先前才暗示音樂廳恐攻案的幕後黑手與烏克蘭和西方有關。近日他又表示，俄國不會與北約（NATO）開戰，但任何有預計部署至烏克蘭的F-16戰機駐紮的西方基地都將成為合法打擊目標。

根據美聯社報導，普丁27日視察一處俄國空軍基地時表示，關於俄羅斯在繼烏克蘭之後打算攻擊歐洲的說法是徹底的無稽之談。普丁指的是，美國與西歐曾警告，若俄羅斯沒有停下來，可能還會把目光轉向其他國家。他宣稱，美國的國防預算是俄羅斯的10倍以上。

普丁表示，「對此，我們是要對北約發動戰爭嗎？這是一派胡言。」普丁警告烏克蘭的西方盟友不要在自己的國家提供空軍基地，並從那裡讓F-16戰機起飛打擊俄軍部隊。他說，這些基地將成為「合法目標」。

另外，普丁也再次提到核武，「F-16戰機能夠攜帶核武器，我方在組織作戰行動時也會考慮到這點。」他堅稱，F-16不會改變戰場的局勢，「我們將摧毀他們的戰機，就像摧毀他們的坦克、裝甲車和其他軍備一樣，包含多管火箭系統。」

報導補充，烏克蘭目前正在等待西方盟友交付F-16戰機，以增強對俄的軍事壓力。烏克蘭總統澤倫斯基2023年曾表示，西方已承諾向烏克蘭提供42架F-16戰機。最近數月以來，烏克蘭飛行員一直在西方接受戰機駕駛訓練。