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快訊／台7旬婦吃「紅麴原料膠囊」洗腎　日本小林製藥回應了

記者王佩翊／編譯

日本小林製藥29日針對紅麴保健品導致消費者罹患腎臟疾病的風波召開記者會，然而會中有記者提問指，台灣已出現被害案例，但小林製藥至今仍未發布中文或英文的聲明稿，並要求說明針對海外消費者的應對措施。

小林製藥爆出食安問題後，台灣也出現首例疑似被害案例。高雄一名70歲婦人自2023年3月起服用大醫生技的「紅麴膠囊」，該膠囊的紅麴原料便是來自日本小林製藥。

婦人食用2個月後，出現急性腎臟病，並引發腎衰竭，2023年5月開始洗腎，直到近日小林製藥宣布回收紅麴保健品，婦人的丈夫接獲通知，要求停止食用紅麴產品，才開始懷疑妻子洗腎就是與該原料有關。

對此，小林製藥在記者會中被問及相關問題，記者更質疑，目前以台灣為首的海外各地陸續出現受害案例，但是小林製藥至今卻仍未發布中文或英文的聲明稿。

小林製藥表示，目前已經接獲通報，確認有一名台灣籍70歲女性在服用由小林製藥提供的紅麴原料製成的保健品後，出現腎衰竭，雖然未直接聯絡上該名案例，但是已經透過當地廠商進行聯繫，但也坦承當地廠商尚未建立完整的諮詢窗口。

社長同時坦言疏失，並強調已經在安排針對台灣消費者的相關聲明稿，很快就會發布。除此之外，小林製藥也表示，截至目前為止並未接獲第二例台灣的不良反應案例，小林製藥也在記者會上承諾，對於國外的消費者與疑似不良反應的案例，將會採取與國內相同的賠償標準。

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