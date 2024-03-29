ISIS槍手曾被餵藥！生出「化學勇氣」變殺人機器血洗俄音樂廳

▲據悉，ISIS槍手在攻擊俄羅斯音樂廳前，曾服食被稱為「化學勇氣」的精神活性藥物。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖攻擊，造成143人死亡。據了解，坦承犯案的極端組織伊斯蘭國（ISIS），在這場大屠殺前，曾餵槍手服下能讓精神亢奮的藥物，將他們變成勇敢無畏的「殺人機器」，而類似手段也曾被用在以哈衝突。

據《太陽報》報導，這種被稱為「化學勇氣」的藥物，服下後可以讓人無所畏懼，化身為「殺人機器」，不停歇地屠殺目標。俄羅斯執法部門指出，日前在克洛庫斯音樂廳血洗案中落網的4名嫌犯，血液中都檢測到這種「精神活性藥物」。

報導稱，這種名為「卡帕塔尼丸」（Captagon）的藥物，也曾被哈瑪斯用於10月7日對以色列展開的突襲中。儘管如此，俄羅斯總統普丁依舊堅持，音樂廳被血洗一案與交戰國烏克蘭有關。

▲網上流出影片，稱ISIS槍手在落網後曾受虐待，但媒體還無法證實相關消息的真實性。（圖／翻攝自微博）

此前，英媒引述網上流出的影片指出，俄方在捕獲襲擊音樂廳的嫌犯後，曾電擊他們的生殖器直至嫌犯口吐白沫，還有人被迫吃掉自己被割下來的斷耳，但相關消息與畫面尚無法被證實。

俄羅斯問題專家霍爾（Stephen Hall）表示，這是普丁向外界發出的訊息，警告人們冒犯他會有什麼下場。而其他俄國專家則擔心普丁會藉此發動攻擊行為，「這起案件沒有留下太多ISIS的痕跡，因此我們擔心這是一起內部人員精心策劃的襲擊事件。」