「捷星日本」工會罷工！　3／29起部分航班受影響

▲捷星日本工會宣布29日起罷工。（示意圖／捷星日本臉書）



記者王佩翊／編譯

捷星日本工會宣布，29日上午10時將啟動罷工，預計29日會有大量航班受到影響。捷星日本因加班費、擅自裁減員工交通津貼等原因，2023年12月引發工會罷工。石川縣能登大地震後，工會隨即宣布停止罷工，並積極協助疏運。然而日前資方卻懲處工會幹部，因此再度引發勞方不滿，重啟罷工。

根據MBS NEWS報導，廉價航空捷星日本因為未支付加班費（超時工作薪資）、取消交通津貼，引發員工抗議，然而勞資方最終協調失敗，工會2023年12月22日起發動由部分員工參加的罷工。

罷工原預計持續到2024年1月7日，而在罷工開始後，捷星日本連續數日取消多個航班。然而日本1月1日發生能登大地震，員工們為協助受困旅客、疏運交通，決定取消罷工，返回工作崗位。

事後捷星日本卻對其中一名工會幹部祭出懲處，並將其解雇。工會認為資方的解雇行為不當，要求撤回決定，但雙方協調再度失敗。

捷星日本表示，工會已通知該公司將自29日上午10時起實施罷工。捷星日本表示，29日以後預計將有部分航班受到影響，不過目前仍無法確定具體的航班與時間，因此只要是購買29日至31日航班的旅客，都可以免手續費更換捷星日本同一路線的其他航班。

捷星日本為以東京成田國際機場與大阪關西國際機場為樞紐的日本廉價航空公司，主要運營日本國內線與少量國際航線，由日本航空、澳洲航空以及東京世紀租賃公司合資經營。