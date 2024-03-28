通勤族塞爆地鐵！首爾公車大罷工「7200輛停駛」　11小時後恢復

▲ 上班時段地鐵人滿為患。（圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾公車工會與資方就薪資問題談判破裂，28日凌晨4起時隔12年展開罷工，逾7000輛公車停駛，導致通勤尖峰時段地鐵爆滿，各地區也安排免費接駁車因應。所幸經過約11小時後勞資雙方達成共識，所有路線已經恢復行駛，下班時段預料不會出現上午的混亂情形。

根據《韓聯社》，首爾市公車工會於當地下午約3時20分（台灣2時20分）與資方首爾市公車運輸事業組合達成協議，因此工會自下午4時（台灣3時）中止罷工行動，所有公車路線恢復行駛。

此前，工會自凌晨4時發起大罷工，為12年以來第一次，且2012年的罷工僅持續約20分鐘。28日上午首爾市內7382輛公車中有7210輛停駛，占整體的97.6%，由於橫跨通勤尖峰時段，加上正值高中模擬考，上班族及學生都受到影響。

▲ 司機大罷工，公車全停在總站。（圖／路透）

一名黃姓上班族上午8時在首爾麻浦區一處公車站等車，受訪時相當擔心遲到，「搭地鐵要換車3次，花的時間多很多」，對罷工感到相當無奈。也有部分市民受訪時才得知罷工消息，相當驚訝，一名趙姓上班族表示，「因為不常看新聞，不知道要罷工」，「看到看板寫『沒有即將到站的公車』還搞不清楚狀況」。

受影響的民眾急忙改搭計程車或地鐵，車站人滿為患。全市25個區也安排免費接駁車，接送民眾前往地鐵站。

工會要求將時薪調高12.7%，但資方認為幅度過高，27日展開馬拉松式談判仍無法取得共識，28日凌晨2時宣告談判破裂，不過4時展開罷工後，檯面下仍持續協商，最終於下午3時20分同意調薪4.48%及65萬韓元節日禮金的方案。