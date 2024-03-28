日5旬婦每天3粒「小林紅麴」　吃1年才爆風波！健檢腎功能早有異常

▲小林製藥紅麴保健品可能導致腎病，日本已有4人死亡，百餘人住院。（圖／資料照／翻攝小林製藥官網）

記者張寧倢／編譯

日本小林製藥含紅麴成分的保健品疑似會導致腎臟疾病，儘管發病的因果關係仍在調查中，但至今已累計4死、106人住院。岩手縣一名50多歲婦人受訪表示，她從去年1月開始每天固定服用3粒這款紅麴保健品，半年後健康檢查時發現腎功能有輕度異常，最近看到熟悉的包裝登上新聞版面，心中感到非常不安。

根據日本地方電視台IBC岩手放送報導，盛岡市一名50多歲女性受訪時表示，她從2023年1月開始，每天都會服用3粒小林製藥生產的「紅麴膽固醇HELP」（紅麹コレステヘルプ）營養補充劑，直到今年3月22日產品爆出健康疑慮為止才停用，「當熟悉的包裝出現在新聞上，我想我可能遇上麻煩了。」

婦人表示，開始服用紅麴保健品的半年後，她曾於2023年8月做過健檢，並在部分尿液檢查項目中獲得「B判定」的結果，即輕度異常。她說，「這是我人生中第一次尿液檢查被判定為B級，雖然覺得奇怪，但當時心想大概是身體太勞累了，所以就沒多做檢查。」

報導指出，婦人被判定為B級的健檢項目與紅麴保健品疑似導致的健康損害一樣，都與腎功能有關。婦人說，「早上起床時有點困難，白天會有昏昏沉沉的倦怠感，一想到可能是腎功能導致的，我就有點不安。」婦人看了一系列新聞報導後，覺得不放心，於是在27日前往醫院就診，診斷結果要等待1周才會出爐。

婦人表示，在檢查結果出來前她每天都會很不安，希望小林製藥可以盡速且仔細地應對處理，「什麼都沒有是最好的，我希望是那樣。如果能夠有針對潛在的受害者採取的救濟形式和應對就好了」。

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