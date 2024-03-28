小林製藥宣布賠廠商18億日幣！紅麴釀4死　日本政府呈報WHO

▲小林製藥紅麴保健品出現食安問題。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本小林製藥紅麴保健品爆出食安風波，多名消費者食用後出現不良反應並罹患腎臟疾病，累計造成4死、106人住院治療，大阪市政府已下達行政命令要求該公司回收100萬件相關製品。日本政府28日則表示，由於該起事件導致嚴重的食安問題，且影響層面遍及台灣與中國，因此將通報世界衛生組織（WHO）。

根據《朝日新聞網》報導，日本官房長官林芳正28日上午在記者會上表示，「大阪市政府迅速地下達回收命令，厚生勞動省也與國立醫藥品食品衛生研究所合作，努力查明紅麴保健品導致腎病的確切原因。此外，該起事件已經造成全國人民的恐慌，因此將會要求各單位準確地公布後續消息。」

林芳正同時也要求小林製藥必須迅速且確實地回收被列為「疑似含有有害物質」的3類產品，同時再度檢驗產品的安全性與機能性。

由於此次小林製藥的紅麴保健食品風波越演越烈，甚至影響到台灣與中國的廠商，因此林芳正也表示，「各級機關將會團結合作，全力保障食品安全。」不僅如此，日本政府也決定將目前掌握的所有情報通報世界衛生組織，並共享給受影響的國家，承諾努力保障「各國對於日本食品安全的信賴」。

小林製藥至今已接獲3000件不良反應通報，導致4人死亡，其中1人為腎臟衰竭、1人為腎臟受損。儘管目前只有小林製藥的3款紅麴產品傳出不良反應案例，但是有超過170間公司向小林製藥購買紅麴原料。厚生勞動省28日召開審議會來審查相關製品，不過部分公司已宣布自主回收。

小林製藥28日宣布，將對向該公司購買紅麴原料的52間廠商提供金錢賠償，預計金額高達18億日幣（約新台幣3.8億元）。不過根據厚生勞動省調查，如果再加上下游的零售商，影響範圍遍及170間公司，此外還有對被害消費者與死者的賠償，小林製藥的負擔將會持續擴大。

事實上，營養補充劑等保健食品占小林製藥日本市場營業額的一半以上，此次風波對該公司造成的衝擊將難以預測。

▼日本小林製藥回收「紅麴保健品」。（圖／日本小林製藥官網）

