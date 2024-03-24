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恐攻143死全國哀悼！俄人獻花點蠟燭　聯合國安理會擬開會討論

▲▼ 俄羅斯音樂廳恐攻，民眾齊聚致哀。（圖／路透）

▲俄羅斯音樂廳發生恐攻事件，當地人獻花、點蠟燭致哀。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯音樂廳恐攻事件至今造成143人喪命，24日全國哀悼，當地不少民眾事發後前往音樂廳外擺放鮮花、蠟燭等悼念罹難者，並為傷者捐血。聯合國副秘書長、反恐怖主義辦公室負責人沃倫科夫已表示，即將舉行的聯合國安理會會議可能會討論這起恐攻事件。

俄羅斯衛星通訊社、莫斯科時報報導，莫斯科近郊克洛庫斯音樂廳（Crocus City Hall）22日爆發槍擊事件，多名槍手闖入近距離掃射人群，據稱在現場引爆手榴彈或是燃燒彈，民眾驚慌逃竄，音樂廳隨後發生大火，音樂廳6000個座位遭火噬，多人死於槍傷及吸入煙霧。伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，公布武裝成員襲擊畫面。

▲▼俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）發生恐怖攻擊事件至少40死。（圖／路透）

▲有些民眾躲在音樂廳一排排座位之間，但槍手瘋狂射擊，多人接連喪命。（圖／路透）

事發當下，有些民眾躲在音樂廳一排排座位之間，等待逃命機會，但槍手在音樂廳內瘋狂射擊，躲在座位之間根本沒辦法保命，多人接連喪命。有的人倒在地上裝死逃過一劫，有的人講述同行友人中彈身亡。

事發過後，俄羅斯不少民眾前往音樂廳外致哀悼念罹難者，擺放鮮花、蠟燭等，也為正在接受治療的傷者捐血。民眾米麗娜（Milena）坦言，即便她當時不在現場，但只要一意識到這起事件就發生在身邊，真是太過可怕，「那就像是場惡夢」。

▲▼ 俄羅斯音樂廳恐攻，民眾齊聚致哀。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯音樂廳恐攻救援行動告一段落，搜尋作業仍持續進行中。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯音樂廳恐攻，民眾齊聚致哀。（圖／路透）

23日上午，音樂廳被警方嚴密封鎖，不許其他人靠近大樓。莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrey Vorobyov）同日表示，截至俄羅斯23日當地晚間8時，死亡人數來到133人，現階段救援行動已經告一段落，搜尋作業仍持續進行中，已初步確認50名罹難者身分，醫療機構正在搶救107人的性命；不過俄媒RT總編輯西蒙尼楊（Margarita Simonyan）先前透露，死亡人數已增至143人。

針對這起事件，俄羅斯衛星通訊社記者向聯合國副秘書長、反恐怖主義辦公室負責人沃倫科夫（Vladimir Voronkov）提出數個問題，包括是否協助俄羅斯調查恐攻事件、伊斯蘭國可能涉案等。沃倫科夫稱，「我認為這些問題將在即將召開的聯合國安理會會議上提出並討論，並給予反恐委員會適當指示。」

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