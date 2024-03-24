俄軍黑海艦隊遇襲！烏克蘭「大膽彈襲」克里米亞半島　65歲翁慘死

▲克里米亞半島塞凡堡慘遭烏克蘭發射多枚飛彈攻擊。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭後，遭俄軍占領的克里米亞半島便成為烏軍展開反攻的戰略目標，位於該座半島西南岸的港口城市塞凡堡（Sevastopol）最近更戲劇性地連續遭到烏軍密集發射多枚飛彈襲擊，橘黃色的火光劃破寧靜的夜空，不僅炸毀了俄軍重要的空軍基地，飛彈更擊中住宅裡的老翁，導致1人死亡、4人輕重傷。

根據《太陽報》，克里米亞半島塞凡堡最近慘遭烏克蘭密集使用飛彈空襲，這裡是俄軍用來駐紮黑海艦隊航空母艦的軍事基地，導致俄國總統普丁的戰鬥機編隊所在地慘遭炸毀，而該座機場所靠近的另一處主要海軍基地，才於幾周之前被烏軍導彈擊中，對俄軍構成恥辱性打擊。

普丁位於克里米亞半島的親信、塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhaev）被迫在社群平台Instagram上承認遇襲消息，並表示俄軍於當地時間23日在一次「大規模襲擊」中擊退了來自烏克蘭的10枚飛彈，認為此次遇襲是近年遭遇的最大規模。

BREAKING: HUGE UKRAINIAN STRIKES IN CRIMEA



Ukraine has launched a huge attack on Russian controlled Sevastopol, resulting in one fatality and four injuries. pic.twitter.com/GlL3MVeq0q — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 23, 2024

社群平台X（前稱推特）上也有影片證實，「烏克蘭在克里米亞發動大規模襲擊，烏克蘭對俄國控制的塞凡堡發動大規模襲擊，造成1人死亡、4人受傷。」

報導指出，烏克蘭所發射的飛彈擊中了待在住家的65歲男子，導致老翁不幸身亡，其他4人則是因為遭炸彈碎片擊中而受傷。Instagram一段未獲證實的影片顯示，火光閃現劃破了寧靜的夜空，地面上還發生幾次大爆炸。

據悉，烏克蘭多次將克里米亞半島視為反擊目標，在削弱普丁的黑海艦隊上取得成巨大成功，其試圖透過海上無人攻擊機、無人機、飛彈來攻擊俄軍的海軍與空軍據點，包括普丁所鍾愛且耗資30億英鎊的克赤海峽大橋便於先前遭到烏軍襲擊。