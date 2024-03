俄軍黑海艦隊遇襲！烏克蘭「大膽彈襲」克里米亞半島　65歲翁慘死

▲克里米亞半島塞凡堡慘遭烏克蘭發射多枚飛彈攻擊。(圖/翻攝自X)

記者羅翊宬/綜合報導

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭後,遭俄軍占領的克里米亞半島便成為烏軍展開反攻的戰略目標,位於該座半島西南岸的港口城市塞凡堡(Sevastopol)最近更戲劇性地連續遭到烏軍密集發射多枚飛彈襲擊,橘黃色的火光劃破寧靜的夜空,不僅炸毀了俄軍重要的空軍基地,飛彈更擊中住宅裡的老翁,導致1人死亡、4人輕重傷。

根據《太陽報》,克里米亞半島塞凡堡最近慘遭烏克蘭密集使用飛彈空襲,這裡是俄軍用來駐紮黑海艦隊航空母艦的軍事基地,導致俄國總統普丁的戰鬥機編隊所在地慘遭炸毀,而該座機場所靠近的另一處主要海軍基地,才於幾周之前被烏軍導彈擊中,對俄軍構成恥辱性打擊。

普丁位於克里米亞半島的親信、塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫(Mikhail Razvozhaev)被迫在社群平台Instagram上承認遇襲消息,並表示俄軍於當地時間23日在一次「大規模襲擊」中擊退了來自烏克蘭的10枚飛彈,認為此次遇襲是近年遭遇的最大規模。

BREAKING: HUGE UKRAINIAN STRIKES IN CRIMEA



Ukraine has launched a huge attack on Russian controlled Sevastopol, resulting in one fatality and four injuries. pic.twitter.com/GlL3MVeq0q