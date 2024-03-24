普丁策動恐攻嫁禍烏克蘭？　前CIA專家分析：可能性不大

▲俄羅斯總統普丁透過電視向全國民眾發表演說。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

伊斯蘭國（ISIS）日前聲稱，對俄羅斯克洛庫斯音樂廳恐怖攻擊負責，不過俄羅斯總統普丁堅認烏克蘭與此事有關。一些觀點指出，這可能是莫斯科精心策劃的「假旗」行動，旨在將責任嫁禍於烏克蘭。不過前CIA駐俄專家分析，普丁沒理由這樣做。

綜合《彭博社》、《路透社》等報導，莫斯科克洛庫斯音樂廳（Crocus City Hall）22日晚間發生恐怖攻擊，造成至少143人死亡、120多人受傷。儘管ISIS已承認犯案，俄國總統普丁仍暗示這起事件與烏克蘭有關，因為他們發現嫌犯在犯案後前往烏克蘭，且根據初步資料，烏方已安排接應槍手。俄羅斯目前沒有公開任何相關證據。

烏克蘭總統澤倫斯基回應稱，「很顯然，普丁和其他人渣只想把責任嫁禍他人，這是他們一貫的伎倆。」然而曾駐莫斯科的前中情局（CIA）俄羅斯專家特洛伊（Thad Troy）對這個說法持保留態度，他認為普丁目前地位穩固，沒有理由這樣做，「這更可能是真正的恐怖主義，因為俄羅斯平民在這起事件中成為襲擊目標並喪生。」

▲俄羅斯恐怖攻擊事件至少143死。（圖／路透）



此前白宮表示，美國政府根據長期的「警告義務」向俄羅斯分享了莫斯科襲擊的資訊，俄方卻稱西方意圖破壞俄羅斯社會穩定。BBC分析，如果莫斯科將這則警告視為烏克蘭戰爭的一部分，因此沒能正視事件的危險性，導致了悲劇的發生，普丁將會非常難堪。

因此，普丁更可能將這場恐攻推責給烏克蘭，轉移焦點讓俄國人更支持進攻烏克蘭，而不是承認失職錯過重要的警訊。不過BBC也指出，我們無法確認美國掌握或傳遞給俄方的資訊是否清楚，情報有時是模糊而難以應對的。