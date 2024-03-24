俄飛彈侵犯波蘭領空39秒！烏遭大規模空襲　鄰國波蘭高度戒備

▲俄羅斯空襲烏克蘭，一枚飛彈24日在烏克蘭上空爆炸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯24日凌晨對烏克蘭首都基輔、西部利沃夫地區發動空襲，由於邊境情勢升溫，波蘭與盟國軍機進入高度戒備狀態，保護波蘭領空。波蘭軍方稍早表示，俄羅斯朝烏克蘭發射的一枚巡弋飛彈侵犯波蘭領空，在波蘭空域停留39秒之後，飛離波蘭。

CNN、BBC等報導，俄羅斯24日朝烏克蘭發動大規模空襲，烏克蘭首都基輔發生多起爆炸，烏克蘭西部利沃夫地區也被俄羅斯約20枚飛彈與7架見證者攻擊型無人機攻擊。烏克蘭宣稱其防空系統摧毀18枚俄羅斯飛彈與25架無人機，基輔市軍政機關負責人波普科（Serhiy Popko）表示俄軍空襲只造成輕微破壞，利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）則稱俄飛彈並未成功命中目標。

然而烏克蘭西部利沃夫地區旁邊就是鄰國波蘭，在俄羅斯發動攻擊之後，波蘭與盟軍進入高度戒備狀態。波蘭武裝部隊作戰司令部說，「確保波蘭領空安全的所有必要程序均啟動，波蘭軍方正持續監控烏克蘭領土上的情況，保持時刻警惕，確保波蘭領空安全」。

在這之後，波蘭表示，一枚俄羅斯巡弋飛彈進入波蘭城鎮Oserdow附近領空，時間持續約39秒，在整個過程中，波蘭全程使用軍用雷達系統觀測追蹤。

俄羅斯上一次侵犯波蘭領空是在2023年12月29日。當時波蘭表示，有一個不明飛行物從烏克蘭領土進入波蘭領空，事後稱所有線索均表明那是一枚俄羅斯飛彈。