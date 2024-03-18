凱特王妃手術後首外出　「健康快樂」狀態超好！與威廉逛街秀恩愛

▲英國威廉王儲（Prince William）與正在養病中的妻子凱特王妃（Princess Kate）16日被人目擊外出逛商店。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國凱特王妃（Kate Middleton）最後一次公開露面是在去年聖誕節，今年1月接受腹部手術，養病期間一直未能參加王室活動，最近的「修圖事件」與威廉婚變謠言又讓她飽受猜測。如今，威廉、凱特夫婦二人16日陪孩子們運動、一起逛街秀恩愛的情景被當眾目擊。有民眾表示，凱特看起來「健康、快樂又放鬆」。

▲凱特王妃術後首次被人目擊外出走動，和丈夫威廉一同在農場商店內購物。報導稱，這也是夫妻倆最喜歡去的地方之一。（圖／路透）

根據太陽報報導，凱特王妃似乎即將重返王室官方活動，圍觀群眾16日在距離威廉夫婦在溫莎的住所阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）大約1英里（1.6公里）的一家農場商店，目擊到夫婦倆一同逛街購物。這是凱特1月16日接受腹部手術後第一次被人看到外出走動。

溫莎農場商店的一名目擊者表示， 在謠言甚囂塵上之後，「我很震驚地能看到他們夫妻出現在那裡。凱特和威廉出門購物，她看起來很開心、氣色很好。孩子們沒有和他們同行，但這正是個好的跡象，表示她足夠健康，可以外出去商店買東西。」

報導也指出，同樣在16日，凱特與威廉花了一整個上午的時間陪伴他們3個孩子參加體育活動，夫妻倆看著10歲的喬治王子、8歲的夏綠蒂公主和5歲的路易小王子運動，隨後才出現在他們最喜歡去的溫莎農場商店。凱特神隱數月的陰謀論之一是威廉婚變，甚至謠傳凱特是被「小三刺傷腹部」，如今夫妻二人被人目擊同進同出似乎也在破除婚變謠言。

▲凱特術後發布首張官方照片就被抓包修圖。（圖／翻攝自肯辛頓宮官網）

這項消息可能令人振奮，原先估計凱特將在4月17日孩子們開學之後重返王室公職，但每日電訊報指出，凱特不排除提前在3月31日復活節時重新出現在大眾面前。

此前，凱特王妃手術後僅於本月初被媒體拍到坐在母親車上，3月10日英國母親節當天透過肯辛頓宮（Kensington Palace）發布親子照片，卻被發現「照片經過變造」，引發軒然大波。凱特11日坦承修圖，「和許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試修圖。」

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