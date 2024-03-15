凱特王妃失蹤逾2個月　威廉王子爆出軌「緋聞小三」再度掀議

▲蘿絲漢伯里（左）一直被傳是威廉王子的情婦。（翻攝X@dresdendoll、@KensingtonRoyal）



圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）上一次公開露臉已經要回朔到去年12月25日，今年1月王室宣布她接受腹部手術後，網路上「陰謀論」傳聞不斷，近日又發生凱特王妃「P圖醜聞」，讓王室信譽大減。「凱特門」（Kate-Gate）已是時下外國社群網站網友們的熱議話題，大家都在問，凱特王妃究竟去了哪裡？隨著凱特失蹤逾2個月，其夫婿威廉王子（Prince William）長年的緋聞情婦——蘿絲漢伯里（Rose Hanbury），再度成為話題人物。

在凱特王妃消失的眾多「陰謀論」之中，最八卦的莫屬「遭小三刺肚」，據傳，蘿絲漢伯里懷了威廉王子的孩子，試圖以子逼宮，凱特王妃得知後精神崩潰，在去年12月28日與蘿絲發生口角，一氣之下拿刀捅了蘿絲肚子，蘿絲反擊，也拿刀捅了凱特的肚子，凱特因而住院。

▲威廉王子（左）被瘋傳出軌凱特王妃的閨密蘿絲（右）。（翻攝X@elleco2515）

▲《時人雜誌》分析，凱特王妃的母親節照片不合理地方高達16處。（翻攝People IG）



就在凱特王妃本月10日發生「P圖事件」，被眾多權威性外媒抓包與3子女的母親節照片是經過後製的假圖後，「凱特王妃失蹤」話題越演越烈。美國脫口秀主持人史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）12日便在其主持的《深夜秀》（The Late Show with Stephen Colbert）拿威廉王子與蘿絲的緋聞出來調侃。

荷伯半開玩笑地講述英國王室話題，「全國都在為凱特王妃失蹤感到不安，現在網路上傳聞，這可能與她的丈夫、未來的英王威廉王子外遇有關。」荷伯模仿英國人喝茶提到，威廉王子與蘿絲從2019年開始傳緋聞，根據當時的八卦小報報導，凱特王妃與威廉對質，威廉王子一笑置之。對此荷伯開玩笑說：「哈哈，當你的妻子指責你出軌時，這總是一個很好的回應。」接著荷伯調侃起蘿絲丈夫大衛喬蒙德利（David Rocksavage）的姓氏，聽起來不像是英國貴族，比較像動畫《摩登原始人》裡的人物，現場觀眾聽了爆笑。

▲史蒂芬荷伯在《深夜秀》中調侃威廉王子的外遇緋聞。（翻攝YouTube頻道）

事實上，蘿絲漢伯里來頭可不小，貴族出身的她曾當過模特兒，與大23歲的老公大衛結婚後，成為喬蒙德利侯爵夫人，兩人有3名子女。她與王室私交甚篤，祖母曾是已故女王伊莉莎白二世的伴娘。據傳，蘿絲因協助平民出身的凱特王妃貴族禮儀，因此與凱特成為好閨密。然而，威廉王子與蘿絲的「雙劈」傳聞始終沒有停過，歐美八卦媒體瘋傳，威廉曾在凱特懷第三胎路易王子期間，與蘿絲暗通款曲，讓凱特王妃心碎至極。

▲凱特王妃（中）去年8月被目擊與蘿絲（紅箭頭處）現身霍頓音樂節，被指是在粉碎丈夫外遇的傳聞。（翻攝@thewalesbrasil推特）



去年5月，英王查爾斯三世欽點蘿絲的兒子奧立佛擔任「榮譽四騎士」，讓他在加冕典禮時與喬治王子一同提袍，被猜測是出手平息外界疑慮。去年8月，凱特王妃被拍到與蘿絲一同到音樂節跑趴，似乎用行動破除老公的出軌傳聞。不過隨著凱特王妃失蹤，蘿絲再度成為網路上的話題人物。

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