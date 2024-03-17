凱特王妃「沒戴婚戒」被傳婚變！照騙門後繼續神隱　露面時間點曝

▲威廉王子與凱特王妃。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）1月接受腹部手術後神隱至今，近日又發生「修圖醜聞」，被發現疑似沒戴婚戒，導致對其健康與婚姻的謠言，進一步甚囂塵上。如今，消息人士向媒體透露，凱特與威廉對於外界的臆測感到「震驚與悲傷」，打算趁著路易王子下月過6歲生日時，公開談論凱特的健康狀況。

凱特王妃1月16日接受腹部手術後，就不曾正式公開露面，僅於本月初被媒體拍到坐在母親車上，直到3月10日英國母親節當天，才透過肯辛頓宮（Kensington Palace）發布官方照片，之後卻被多間權威媒體以「照片經過變造」為由緊急下架，引發軒然大波。

▲凱特王妃術後的第一張王室官方照片，被抓包「修圖」而引發風波 。（圖／翻攝自X@KensingtonRoyal）



這張照片據稱是威廉王子拍攝，只見凱特王妃坐在藤椅上，被喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子環繞，4人展現幸福笑顏，卻被發現疑似沒戴婚戒，還遭《衛報》抓包至少20個地方修圖。她於11日坦承確實對照片動手腳，「和許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試修圖。」但是，英國王室目前並不打算公布未經修改的原始照片。

《每日郵報》報導，儘管王室最近不太平靜，仍被預期堅持傳統，在4月23日路易王子6歲生日，發布官方紀念照片，這也成為凱特王妃公開說明健康狀況的契機。

一名消息人士向《星期日泰晤士報》表示，威廉與凱特對於外界的臆測感到震驚與悲傷，「他們與民眾互動時，態度是最開放的，而我可以預計，王妃可能在出席活動時討論她的恢復狀況……他們感激民眾對於孩子的愛與感情，也知道民眾喜歡看見他們出席王子與公主的生日」、「如果她想要說的話，就會這麼做。」

其他消息人士認為，凱特只是想要「帶來一點歡樂」，發布一張讓人安心的照片，感謝民眾對於他們的支持，唯一錯誤就是沒有告知幕僚修圖的事實，但也已經出面道歉。

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