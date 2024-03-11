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黛安娜王妃親弟出書　控11歲遭女舍監性虐待「像地獄一樣」

▲黛安娜王妃親弟弟史賓塞伯爵出書。（圖／達志影像／美聯社）

▲黛安娜王妃親弟弟史賓塞伯爵出書。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國威廉王子已故母親黛安娜王妃的親弟、59歲的史賓塞伯爵（Earl Charles Spencer），近日出書指控年幼時就讀的私立貴族學校時，遭到年約19、20歲的女舍監性虐待，直指女舍監將男生宿舍當後宮，讓男學生每學期爭奪與她上床的權利；此外，男校長也將學生當作性發洩對象，透過痛打學生獲得快感。對此，校方並未否認，表示已將相關情況交給政府當局處理。

綜合外電報導，史賓塞伯爵在本月14日即將上市的回憶錄《非常私校》（A Very Private School，暫譯）中指控，11歲時在梅德威爾霍爾學校（Maidwell Hall）遭到學校教職員虐待，讓他留下一輩子的傷痛。

▲史賓塞伯爵自曝童年學校經驗留下的傷痛至今仍未消除。（圖／翻攝X）

▲▼史賓塞伯爵自曝童年學校經驗留下的傷痛至今仍未消除。（圖／翻攝X）

▲▼史賓塞伯爵（Earl Charles Spencer）出回憶錄。（圖／翻攝X）

史賓塞伯爵指控，年輕女舍監操控男學生，「她每一學期會挑選一個男孩和她發生性關係，她完全控制住這些著了迷的男孩，因為我們渴望女性的溫暖，極度想要獲得關注和關懷。」

史賓塞伯爵表示，女舍監對男學生的影響力非常深，以至於當年他得知女舍監要離開時，還難過到自我傷害。在影響下，他早早就於12歲在義大利性工作者的幫助下破處。

自稱是學校教職員變態關注下的受害者，史賓塞伯爵說這段經歷沒有為他帶來任何正向的感受。至於學校時任校長，則是喜歡痛打男學生，因為這樣能讓他達到性快感，校長甚至會挑選身材好的男生，全裸上游泳課。

梅德威爾霍爾是收費高昂的貴族學校，年學費高達3.17萬英鎊（約新台幣128萬元），並且直到2010年前只收男學生，學生畢業後多繼續朝伊頓公學等知名學府升學。

童年生活在貴族寄宿學校的陰影下，史賓塞伯爵說就像生活在地獄一般，每次假期結束他都會裝病，只為了拖延回到學校的時間。他說直到現在，仍能在昔日同窗的眼中看見很深的傷痛。

梅德威爾霍爾發布的聲明指出，為史賓塞和當年的學生在學校遭到的待遇感到抱歉，當年多少被認為是「正常而且可接受」的情況，如今讀來讓人相當痛苦。校方也表示，在經過教育之下，自1970年代以來，學生的校園生活各方面都已獲得改善。

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