凱特王妃「照騙門」延燒！　法新社：肯辛頓宮不再是可靠來源

▲肯辛頓宮在凱特術後首次發布了她的官方照片。（圖／翻攝自肯辛頓宮官網）



記者張方瑀／綜合報導

英國凱特王妃「照騙門」事件持續延燒，世界上最大新聞機構之一的法新社更直言，肯辛頓宮已不再是一個可靠的消息來源。

肯辛頓宮10日趁英國慶祝母親節之際，發布了一張據稱是威廉王子所攝的官方照，在這張照片中，只見正坐在藤椅上的凱特，被喬治王子、夏綠蒂公主，以及路易王子環繞身旁，4人展現幸福笑顏。

▲凱特最新的官方照因被認定造假而遭多家新聞機構緊急下架。（圖／路透）



不過，照片曝光後，美聯社、法新社和路透社卻在當晚以「照片經過變造」為由，突然緊急將照片下架，引發軒然大波。凱特11日坦承，她確實對母親節的照片動了手腳，「和許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試修圖。」英國王室目前並不打算公布未經修改的原始照片。

法新社全球新聞總監齊特溫（Phil Chetwynd）13日接受BBC訪問時坦言，肯辛頓宮已不再是一個可靠的消息來源，「所有的機構都對這張明顯違反規定的照片進行了驗證，它實際上連修圖都做得不好。」

齊特溫說，「就像任何事情一樣，當你對某個消息來源感到失望時，門檻就會提高。」齊特溫指出，未來法新社將會加強驗證所有英國王室所提供的照片，是否有重新編輯過的痕跡。

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