凱特王妃修圖風波　衛報抓包20處修改變造痕跡

▲凱特官方照片因被認定造假遭多家新聞機構下架。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英國凱特王妃術後的第一張王室官方照片被抓包修圖引發風波,在各大圖庫宣布撤回照片後,凱特11日公開道歉。衛報團隊發現這張照片有20個地方有修改。

衛報影像經理麥柯伊(David McCoy)指出,分析這張照片的第一個步驟便是讀取檔案的嵌入元數據,便可得知初始影像是使用Canon 50mm f/1.2鏡頭,光圈設定在f/3.2。已知在大光圈之下,清晰範圍較小,因此他認為,沒有一張照片能在所有細節都達到最佳清晰度,一旦4人都有,那麼就有可能是由多張照片合成。

▲凱特術後第一張王室官方照片被抓包修圖。(圖/翻攝自X@KensingtonRoyal)

衛報團隊發現,光是這張照片就有20處經過修改,包括夏綠蒂公主袖口與手腕邊緣沒對齊、夏綠蒂公主膝蓋處邊緣處變模糊、夏綠蒂公主靠近凱特一側的裙頭多出一角、路易王子右膝蓋旁的地面石頭邊緣線錯開等等。

衛報指出,王室發布凱特與孩子們的照片無疑是為了終結針對凱特的健康疑慮,但公布修圖照片帶來的結果適得其反,路透、美聯社、英國最大通訊社PA Media等媒體機構陸續下架照片。

