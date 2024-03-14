飛機失去動力「打開降落傘」下墜畫面曝光　一家三口奇蹟倖存

▲飛機空中失去動力，飛行員啟用降落傘系統自救，保住一家三口性命。（圖／翻攝自IG／Shelter Cove Fire，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國內華達州一名38歲男子8日開飛機，機上載著妻子、2歲女兒，但飛機才起飛5分鐘，引擎突然故障失去動力，且狀況無法排除，立刻啟用CAPS降落傘系統，藉此減緩飛機墜落的速度。這架飛機最後墜落在森林中，奇蹟的是，機上一家三口全員平安獲救，只有輕微皮肉傷。

CBS NEWS等報導，這名38歲男子當時開的是單引擎小飛機，載著妻小從加州洪堡郡的機場起飛，準備前往約274公里外的聖羅莎（Santa Rosa），一家三口在聖羅莎有一棟房子。然而就在升空約5分鐘後，飛機突然失去動力，男子雖然試圖排除問題，但當時飛機飛的高度太低，無法解決狀況。

男子當下立刻啟用機上的西銳整機降落傘系統（CAPS），透過打開降落傘減緩飛機下降速度。最終這架飛機落在距離機場約9.6公里處的樹林中，機身與降落傘起先卡在樹上，一家三口設法爬出飛機後，再從樹上爬下來。

當救援人員趕到現場的時候，一家三口已經順利脫困，正在處理傷口。3人平安脫險，只有輕微皮肉傷，讓員警直呼簡直就是奇蹟。