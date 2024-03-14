福爾摩沙的平行世界！Google地圖驚見「2個台灣」　網讚嘆：神複製

▲位於美加邊境的普羅文斯島在外型上激似台灣。（圖／翻攝自Google Maps）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣是全球絕無僅有的寶島，不過你相信平行世界的存在嗎？最近有一名網友在社群平台上分享「平行世界的台灣」，只見鏡頭移到Google衛星地圖、位在地球另一端美加邊境上的門弗雷梅戈格湖，湖面上的最大島嶼普羅文斯島外型激似番薯，令網友們讚嘆，「根本是複製貼上了吧！」

網友「chixchix77」在社群平台Instagram分享短影音製作，驚嘆雖然還未遇見平行世界中的另一個自己，卻先遇到外型激似寶島台灣的雙胞胎島嶼，該座名為普羅文斯島（Province Island）的島嶼位於美國、加拿大的邊境，北部多數面積屬於加拿大魁北克省、南部0.028平方公里的面積則屬於美國佛蒙特州。

而在Google地圖上，更可見疑似有網友在地圖島嶼的北端標示「小基隆」（Small Keelung）、「小台灣」（Small Taiwan），島嶼東北角海岸線輪廓像極了基隆、南端海岸則酷似恆春半島，唯一較為不同的是東部海岸線的輪廓。

其他網友們紛紛回應道，「哈哈，笑死以為騙人的」、「長知識了」、「酷爆了」、「根本神複製」；原PO則回應，「這是真的啦！不知道有沒有小小的我們在那裡生活。」

據悉，普羅文斯島面積僅0.31平方公里，從18世紀起就有移民在島上生活，不僅建造房屋，更種植蔬菜、亞麻等農作物，如今該座島嶼為私人團隊所擁有，每年定期舉辦野雞狩獵等活動，並被當成度假勝地，2014年9月有網友瀏覽Google地圖時發現這座島嶼，而知名美籍YouTuber莫彩曦也曾探訪該地。