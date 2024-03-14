性侵14歲繼女！狼父：跟我做比跟陌生人安全　還買玩具親自示範

▲美國一名少女14歲起遭繼父性侵，對方竟還聲稱與自己發生關係比與陌生人還安全。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者王佩翊／編譯

美國一名男子性侵14歲繼女，還聲稱這是「性教育」的一環，因為這比讓女兒跟陌生男人發生性行為來得「更安全」。該名男子目前已經被捕，而他的妻子也因為共謀性侵被逮。

根據《紐約郵報》報導，來自美國猶他州的15歲被害少女日前主動向警方通報稱，自己遭到繼父性侵長達1年半。警方介入調查後，她的母親與繼父皆聲稱，是因為女兒想要破處，而他們一致認為這樣比跟陌生人發生性行為來得「安全」。

少女的母親在女孩14歲時，發現她在網路上與網友聊天，並出現含有性暗示的照片。她認為讓女兒與陌生人發生性行為太危險，因此與丈夫一同買來性愛玩具，並教少女「如何使用」。

母親聲稱，女兒只是在一旁看兩人示範如何發生性行為，直到2個月前，女兒拿著破損的保險套找上她，這時她才跑去質問丈夫，但丈夫堅決否認有與被害人發生「完整的性行為」。然而她的丈夫被逮後，卻向警方改口坦承性侵繼女。

少女報案後，主動講述了遭到性虐待的過程，並強調母親都一直知情。警方隨後逮捕了這對30多歲的父母，並指控兩人性侵、強迫性虐待等多項罪行。性侵繼女的男子還面臨另一項性侵指控。

由於兩人對孩子而言造成「巨大風險」，因此當局將其關押在猶他郡的監獄，不得保釋。