CNN稱台灣更加危險　邱國正不隨風起舞：不會他講一句我們就變一個

▲國防部長邱國正。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國CNN在10日播出特別報導「台灣：未竟之業」（Taiwan：Unfinished Business），主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）直言，這個世上最危險地方如今已變得更加危險。對此，國防部長邱國正今（12）日受訪時表示，每個專家學者表達的都有立論基礎，但國軍不能隨風起舞，還是要看徵候，不會他講一句我們就變一個。

札卡利亞指出，近期的總統選舉中，雖然民進黨贏得了第3個任期，但得票率卻只有40%，顯示多數台灣人傾向於維持現有狀態，而中美雙方也應該意識到，他們在處理台灣問題時，應該傾向於管理，而非解決問題。在這樣的情況下，美中台沒有任何挑釁言語或行動的空間，因此3方應不斷對話，以免誤判發生。

對此，邱國正表示，之前也說過，每個專家學者表達的都有立論基礎，但國軍不能你說風我就是雨，隨風起舞、沒有心中主宰的話，那還建何軍？各種立論都是參考，但還是要看徵候，經過研判之後才能決定怎麼處理，要用多大兵力或是什麼做法面對，不會他講一句我們就變一個。

至於國安局稱兩岸情勢沒有緊張，是否打臉國防部說法？邱國正回應，術業有專攻，國軍單純就軍事立場，判斷敵情一定是料敵從寬，才會做最壞打算，這不是悲觀，軍人思考模式就是這樣，不能樂在其中、覺得沒什麼，任何人都可以這樣講，唯獨國軍不行，立論就不太一樣，但沒有要互別苗頭、誰講的對或不對，一個是軍事方面考量，沒有誰打臉誰。

邱國正指出，部會之間的合作都密切且順暢，跟國安單位工作也有很多關聯，都保持正常來往且和諧，「我也在那個單位服務過，不會有誰講的對、講的不對這種心態。」

而美方日前編列預算獨列台灣，邱國正強調，這還在編列，確實有一些法案對我方有利，但要怎麼編列、有什麼變數，「我們也沒辦法幫他做決定，會密切注意。」

也有媒體追問是否睡得好？邱國正笑回，年紀大了有時候因為個人習慣，這方面考慮很多，不是說憂心忡忡，軍人克盡職責、有關的就從壞打算，不可能樂觀，這沒什麼。