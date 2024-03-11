川拜對決影響台海局勢？　蔡明彥：美「友台制中」不致改變

▲國家安全局局長蔡明彥今赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統選舉將於今年11月登場，前任總統川普與現任總統拜登再度對決幾已成定局。國家安全局局長蔡明彥今（11）日在立法院答詢時表示，比較川普與拜登總統任內，對台軍售案都各自宣布10個以上案件，顯示其對台海安全的關注；美國不管哪一位勝選，「友台制中路線」不致於出現太大改變。

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，並備質詢。國安局報告指出，拜登與川普都會為中國帶來挑戰，這是美國兩黨共識，「故無論何人當選美國總統，友台制中政策不致大幅改變」。

民進黨立委邱志偉質詢時指出，拜登與川普目前民調勢均力敵，他們對倘若台海發生戰事，是否有相關劇本規劃？蔡明彥說明，拜登曾經4次公開講，關注台海情勢，美國也會採取必要行動，來維護台海安全，而川普在總統任內也曾經宣布超過10項以上的軍售案。

邱志偉表示，就國安局所掌握，拜登或川普是否有軍事協防台灣的戰略規劃？蔡明彥表示，他們都有做相關印太安全情勢的評估，以及預判的準備。

此外，國民黨立委翁美玲質詢時也指出，拜登支持多邊主義，力挺烏克蘭，川普主張單邊主義，優先關注美國國內議題，倘若未來台海發生戰爭，川普對台灣的支持，是否會像對烏克蘭般消極？蔡明彥說明，站在情報角度，針對各種公開情報與分析進行匯整，拜登與川普兩位總統的外交路線，確曾見到立委指出的差異，但兩者也有他們的趨同。

蔡明彥進一步說明，兩人均對中國大陸戰略挑戰高度關注，對台海安全承諾也都作出十分清楚的宣示，兩人在總統任內，對台軍售案都各自宣布10個以上案件，顯示對台海安全的關注。他說，美國不管哪一位勝選，「友台制中路線」不致於出現太大改變。