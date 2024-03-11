綠曝「1歐美議員訪台共機飛10架」　蔡明彥：戰備警巡常態化

▲國家安全局局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委沈伯洋今（11）質詢時表示，共機擾台數量與歐美議員來訪高度相關，之前的計算出，1個議員訪台大概是10架飛機。國安局長蔡明彥表示，中共對台灣的各種的軍事施壓，有朝向常態化發展的趨勢，現在聯合戰備警巡平均7天到10天就1次。

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，並備質詢。

沈伯洋指出，共機擾台的數量有高有低，把事件重疊之後，會發現跟歐洲、美國的議員訪台有高度相關。之前的計算出一個議員大概是10架飛機，所以中國的所作所為明顯會影響到軍事，而現在美國大選到來，各候選人有可能會對台灣或中國的議題發言，除了會影響軍事，對於統戰跟輿論操作的影響大概多大？

蔡明彥回應，他認為中共對台灣的各種的軍事施壓，現在有一個趨勢，就是慢慢朝向常態化的發展，現在聯合戰備警巡的頻次平均大概7天到10天就一次，數量約有10架的中共的戰機、戰轟機或是特種機，會到台海周邊的空域來活動，同時搭配有3到4艘的共艦。

蔡明彥說，這也涉及到台灣跟外國往來的關係，所以每每其他國會通過友台議案，或剛好有外國的政要來台灣訪問，中國也會搭配這種常態化的戰備警巡進行操作，操作的重點除了武力恫嚇以外，也會配合認知作戰、爭議訊息的散布，主要目的就是希望台灣的輿論在看待相關中共的武力恫嚇過程當中，能夠讓台灣社會有分化的意見，達到認知作戰的效果。