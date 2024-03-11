蔡明彥指TikTok有2資安風險　「會連動到國安問題」

▲國家安全局局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國國會跨黨派議員上周聯合提案，要求TikTok（抖音國際版）必須在6個月內與中國母公司「北京字節跳動」分家，否則就得失去龐大的美國市場。國安局長蔡明彥今（11）在立法院答詢時指出TikTok有2大疑慮，一是股權結構有中資，可能與中國分享情資，二是可能蒐集使用者的個資，「它的資安（風險）會連動到有國安的問題」，國安局會從專業角度提醒，但形成政策、法規需社會溝通。

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，並備質詢。

民進黨立委李坤城今天質詢時，關切禁用TikTok議題。蔡明彥答詢時明確回應，國際社會包括美國、歐洲國家、南亞的印度，尤其印度還立法全面禁止使用TikTok，國安局都會做相關研析。

蔡明彥指出，第一個部分是TikTok的股權結構有中資在裡面，包括中國官媒《央視》都有在裡面，還有一些友中的外資，中國相關的國安法制可能要求TikTok分享情資，這是其股權結構可能產生的疑慮；第二個部分是資安的問題，TikTok確實有可能讓使用者個資被蒐集，多個國家與我國數位部的評估都是一樣的，因此數位部在2022年12月宣布TikTok應該在影響國家資通訊安全的設備被禁用。

李坤城表示，倘若美國眾議院的法案通過了，不只政府部門，TikTok的APP將會沒有辦法下載。蔡明彥說明，這部分有幾個層面要討論，第一是如何禁用？對於禁止下載APP，前立委林靜儀曾提案增加警示作用，讓國人知道下載的風險；第二是禁止使用，建議應有相關法規，才不會引起社會太大的爭議。