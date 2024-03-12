驚悚片傳淫喘聲！情侶看《破墓》電影院偷做愛　觀眾撞見活春宮

▲南韓年度票房強檔《破墓》由女星金高銀主演。（圖／車庫娛樂提供）

記者張寧倢／編譯

南韓年度驚悚鉅獻《破墓》在韓觀影人次已達800萬人，集結崔岷植、金高銀、李到晛、柳海真等實力派演員同場飆戲，8日也在台上映。然而，一名南韓網友卻表示，他日前進戲院看《破墓》時，竟有情侶現場上演活春宮，色慾薰心的呻吟聲響徹電影院。

▲南韓CGV電影院提供私人包廂觀影服務。（圖，文字經Google自動翻譯／翻攝自cgv.co.kr）

根據韓媒NEWS 1報導，爆料網友發文提到，他11日下午1點左右在首爾永登浦的CGV電影院觀看《破墓》，座位分為上下兩個部分，下方為一般席，上方則是票價更貴、有專用入口的高級包廂區，而他當天坐在一般席的最後一排，後方就是包廂區。怎料看到一半開始傳出呻吟嬌喘，起初他以為是電影音效，仔細聽才發現不妙。

▲永登浦CGV電影院的高級私人包廂就設在一般席座位後方。（圖／翻攝自cgv.co.kr）

這名網友受不了干擾，於是轉頭環顧後方，發現包廂區有女人的腿抬放在座位沙發上，還有另一人在她身上「有節奏地」移動。他原本試圖忽略情侶的噪音，卻發現自己無法集中精神看電影，甚至開始心想「哇，體力還真好」。

然而，隨著女方嬌喘聲越來越大，後排區域有更多人陸續轉頭查看，大家議論紛紛，這名網友還看到有人像是在打電話報警的樣子。他嘲諷，「又不是來看色情片，居然能夠即時看到別人發生性關係。電影結束開燈的時候我看了一下，甚至不是年紀很小的人，為什麼不去汽車旅館呢？」

南韓網友也評論，「是禽獸嗎？」、「到底為什麼要幹這種事」、「令人想吐」、「幾年前看電影的時候也遇過別人在做」、「真是太會亂搞了」、「無法理解為何忍不住性慾」、「應該要報警告發他們公然猥褻」。