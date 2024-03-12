韓國男子涉嫌「間諜罪」　慘遭俄羅斯逮捕！移送莫斯科監獄

▲南韓白姓男子被俄羅斯以涉嫌間諜罪逮捕，移送莫斯科列福爾托沃監獄關押。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從俄羅斯針對烏克蘭發動侵略戰爭後，南韓與俄國之間的關係便受到影響，莫斯科當局甚至將南韓歸類為「非友好國」。不過，最近卻驚傳一名南韓男子慘遭俄羅斯以涉嫌間諜罪的名義逮捕，是第一位因涉嫌間諜罪而被俄國逮捕的韓國人，目前已經移送位於首都莫斯科的監獄。

南韓《韓聯社》援引俄媒《塔斯社》昨（11）日的報導內容指出，該名慘遭俄羅斯逮捕的男子姓白，在接受間諜犯罪偵查時確認其韓國人的身分，白姓男子今年初在海參崴遭到逮捕拘禁，2月底移送至莫斯科列福爾托沃監獄（Lefortovo Prison）接受更進一步的調查，當地其他媒體透露，白姓男子早在去年就已經被逮捕。

《塔斯社》指出，白姓男子涉嫌向外國情報機關洩露國家機密情報，也因此與該案相關的刑事案件資料皆被歸類為「一級機密」。

南韓《韓聯社》進一步調查，發現白姓男子是一名傳教士，主要在俄羅斯遠東地區針對脫北者從事人道救援，他以民間人士的身分，今年1月和妻子從中國由陸路途徑入境俄羅斯海參崴，準備在當地定居，豈料幾天後卻遭俄羅斯聯邦安全局（FSB）逮捕，而儘管當時白男的妻子也被一同逮捕，然而不久後便已獲釋，目前人回到了南韓。

韓媒《朝鮮日報》則引述海參崴消息人士指出，身為牧師的白姓男子常年往返中國、俄羅斯，一方面從事傳教活動，一方面則協助來自北韓（朝鮮）的脫北者，或是從事北韓相關人道救援工作，包括興建能夠向北韓輸送麵包原料的工廠。

俄羅斯聯邦安全局始終未對外界公開逮捕南韓白姓男子的消息，直到上個月才以文件方式通報。至於莫斯科列福爾托沃法院在審理時，將白姓男子的監禁期限延長至6月15日。

針對有國人在海外慘遭俄羅斯逮捕，南韓外交部關係人士表示，「從知悉白姓男子遭到逮捕之後，已經提供在外交上的必要協助。」

惡名昭彰的列福爾托沃監獄採用特殊設計，專門用來關押異議人士，從舊蘇聯時代至今一直被視為俄國政府控制人民的象徵，監獄內的囚犯都要被關押在單人牢房，囚犯不僅完全無法與外界接觸，甚至聽不到任何聲音，精神上受盡折磨，美媒華爾街日報記者格什科維奇（Evan Gershkovich）便因被指控從事間諜犯罪而被拘留在此。

據悉，一旦在俄羅斯被判處違反間諜罪法律，恐獲判10至20年有期徒刑。