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日本人推「奶茶+龍角散」隱藏版喝法　網讚：激似台灣這款手搖

▲▼日本網友出奇招，把龍角散加入熱奶茶中融化飲用。（圖／翻攝自X／@morimotoshoji）

▲日本網友出奇招，把龍角散喉糖加入熱奶茶中融化飲用。（圖／翻攝自X／@morimotoshoji）

記者張寧倢／綜合報導

日本網友創意驚人，連喉糖都能變出花樣。一名日本人就在X（前身推特）上PO文推薦，可以將龍角散喉糖丟入熱奶茶融化，兩者合而為一變得非常好喝，新奇喝法吸引超過580萬次瀏覽。貼文廣傳後，許多台灣網友躍躍欲試，有網友說味道其實類似高雄發跡的樺達奶茶，而且台灣也有手搖飲店推出川貝枇杷膏奶茶。

日本網友@morimotoshoji先前到卡拉OK店點了一杯熱奶茶，嘗試網路上的創意配方，加入龍角散原味糖，融化後喝起來竟然真的變好喝了，想推薦給網友。然而，這篇貼文一出果真引發轟動，瀏覽數超過583萬次，轉發次數也高達1.2萬。

▲▼日本網友出奇招，把龍角散加入熱奶茶中融化飲用。（圖／翻攝自X／@morimotoshoji）

▲貼文熱度驚人，突破580萬流量。（圖／翻攝自X／@morimotoshoji）

許多日本網友在下方留言說，「這組合真是不可思議，世界充滿未知」、「絕對好喝，有香草和薄荷香味」、「感覺就像加了香料藥草的印度奶茶嗎」、「好像在哪看過這種作法，感冒的時候喝一杯好像很不錯」、「甜味加上草藥香，不就是草本奶茶嗎」、「我也有龍角散，想試試看」、「非常適合在花粉季節喝」、「就是印度奶茶吧，龍角散感覺含有八角和陳皮」。

▲▼日本網友出奇招，把龍角散加入熱奶茶中融化飲用。（圖／翻攝自X／@morimotoshoji）

▲另一名日本網友轉推表示，看到貼文的時候，手邊剛好有一包龍角散糖，立刻泡來喝喝看。（圖／翻攝自X／@drohedoro9999）

登上X熱門貼文後，消息也被台灣的臉書粉專轉發，引發台灣網友一陣驚奇，「好想知道味道如何」、「順道止咳化痰」、「蜂蜜口味的龍角散會不會喝起來像蜂蜜奶茶」、「再加一匙枇杷膏，效果美味加倍」、「喉嚨痛爆的我想試試看」、「有人試過了嗎」。

部分網友似乎嘗試過類似的喝法，「味道其實就跟高雄發跡的樺達奶茶類似啊……就是草本味」、「熱綠茶加2顆進去，很像在喝涼茶」、「那我也要推一下金十字腸胃散+茶裏王的白毫烏龍，這樣很好喝」、「很多年前，台灣的施房茶也把川貝枇杷膏加到珍珠奶茶裡，跟加龍角散的概念好像」、「之前去過的咖啡廳老闆在奶泡裡加張國周胃散有異曲同工之妙」、「我之前感冒也很常把喉糖泡在茶裡喝」。

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