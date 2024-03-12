力挺南韓醫師罷工　首爾大學醫學院教授「威脅集體請辭」

▲南韓實習與住院醫師罷工，已經進入第三周。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

南韓實習與住院醫師的集體罷工行動，目前已經進入第3周。首爾國立大學（SNU）醫學院教授協會11日宣布，如果政府未能提出「合理的突破」，他們將在下周集體請辭。對此，南韓保健福祉部長曹圭鴻表示深刻遺憾。

《韓聯社》報導，曹圭鴻回應「首爾大學教授的請辭決定」時表示，「這個決定威脅到患者的生病與健康，令人嚴重擔憂。又出現另一場大規模請辭，將把患者性命置於危險中，也無法贏得公眾的理解。」

保健福祉部表示，政府將與罷工醫師努力協商，說服結束集體行動，積極聽取醫學院教授建議，以解決情勢。但是，曹圭鴻也同時再次強調政府的堅定立場，聲稱將會追究犯錯者責任，並且持續推動改革措施，「使國家的醫療體系正常化」。

南韓政府2月祭出醫療改革，希望每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，尤其鄉村地區及基本醫療領域，例如高風險外科手術、小兒科、婦產科及急診醫學等。考慮到快速人口老化與其他問題，到了2035年，南韓醫師缺額預計高達1.5萬人。

不過，此舉卻引發住院與實習醫師集體罷工。南韓1.3萬名實習醫師中，已逾90%以集體請辭的形式參與反抗行動。他們主張，擴招將損害醫療教育及服務品質，並且導致醫師人數過剩。相反地，政府必須設法更好地保護他們免於醫療訴訟，並且擴大相關補償，才能吸引更多醫師在這些「不受歡迎」的領域執業。

截至11日，南韓政府已向5556名違抗復工令的實習醫師，發布「吊扣執照」事前通知書。隨著醫療服務中斷的情況持續惡化，保健福祉部也於12日開通熱線，保護希望復工的醫師，同時在受影響醫院部署軍醫，照護受到罷工影響的患者。