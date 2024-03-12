《素媛》女童掛尿袋！淫魔趙斗淳「否認犯案」：我不可能性侵女童

▲淫魔趙斗淳性侵8歲女童，曾被翻拍成電影《希望：為愛重生》（素媛）。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「戀童淫魔」趙斗淳曾於2008年在京畿道安山市某教會廁所，以變態血腥的手法殘忍性侵8歲女童，導致對方肛門與性器官嚴重毀損、終身掛尿袋，刑滿出獄後與妻子同住，豈料近日卻與妻子爆發爭執，違反規定夜間強行外出40分鐘，遭檢方求處1年徒刑，他受訪時再度脫口否認犯下性侵女童等罪。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《Channel A》，趙斗淳昨（11）日前往水原地方法院安山分院接受「夜間強行外出」一案的審判，檢方在該案向法官求處1年徒刑，豈料審判結束後步出法院門口、接受現場媒體記者採訪時，他卻又再度失言，不僅否認犯案，還稱其中一名女記者為「大嬸」。

針對記者為何不顧法律規定、夜間強行外出的提問，趙斗淳表示，「大嬸，我想抗議的就是這一點！其實我老婆已經離開家門22次，有一次回來的時候喊著要離婚，她既不離婚、也往返家門多次，還亂罵一通......（以下不知所云）」

接著，趙斗淳提起過去的性侵女童案，「對啦，我確實犯錯了！我講常識就好了，人們喜歡聽抽象的故事，所以我只講抽象的。對只有8歲的小丫頭做出那種事，那還算是人嗎？那還算是男人嗎？（指性侵案）不就是在說我嗎？但我不是人，我自己看也是這樣，不像話嘛！」

趙斗淳出言否認犯案，「我完全不是這種人！現在有5台攝影鏡頭擺在前面，我完全不是這種人。8歲小女孩她到底懂什麼？這真的令人憤怒，憤怒，我也很憤怒！行了嗎？我說我也很憤怒！」

眼見趙斗淳又開始要長篇大論，法院關係人士想要阻斷趙斗淳發言，趙斗淳表示，「等一下，你不能打斷我講話吧！你不要碰我。Don't touch my body.」

網友們留言，「我真的不懂他到底想要表達什麼」、「記者採訪的時候一定嚇到漏尿」、「我看他好像瘋了」、「看來需要進行精神鑑定」、「警察對他態度畢恭畢敬的才可怕吧」、「媒體為什麼要打馬賽克」。

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