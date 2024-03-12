大阪20多歲麻疹女「足跡遍及東京」！　中東返日同航班8確診

▲該確診個案曾搭乘大阪與東京的大眾交通工具。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京都一間保健所8日通報麻疹確診案例，該個案為來自大阪的20多歲女性，她2月才從中東返日，而她所搭乘的同一航班截至目前為止累計出現8例確診。該名女子7日搭乘新幹線前往東京後，曾到餐廳用餐並在某旅館停留一晚，隔日因身體不適就醫，才在東京確診。大阪府11日則公布了該個案的足跡。

根據《朝日電視台》報導，該名20多歲女子住在大阪市，根據大阪府11日公布的歷史足跡，她2月24日才從阿拉伯聯合大公國搭機返日，並從關西國際機場入境。

該個案3月7日中午12時50分到下午1時10分左右，搭乘大阪地鐵御堂筋線從中津站到新大阪站。下午1時45分從新大阪車站搭乘東海道新幹線希望號列車24號，並在下午4時8分抵達東京品川車站，坐的是第6車廂。

3月7日當天她也前往銀座的餐廳用餐，並在東京的旅館留宿。直到隔日出現皮疹以及38度高溫等症狀，自行前往東京的醫療機構就診，才確診麻疹。該個案目前已經住院，不過情況穩定，持續好轉中。

她從中東返日所搭乘的航班累計出現8例確診，而該個案初步判斷也是在機內遭到感染。其中2人是大阪人，另6人為外縣市居民。

大阪府政府公布確診者足跡後也呼籲，如果民眾與確診個案上述足跡重疊，並在3月28日前出現皮疹、發燒等症狀，請務必主動聯絡醫療機構，同時佩戴口罩，避免搭乘大眾交通工具。