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台南市長黃偉哲施政滿意度近7成　20到29歲青年族群滿意度最高

▲崑山科技大學量化研究中心公布台南市施政滿意度等民調數據，其中有近7成的台南市民對黃偉哲市長施政表現感到滿意，檢視相關民調數據，可見黃偉哲帶領的市政團隊頗受市民肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學量化研究中心公布台南市施政滿意度等民調數據，其中有近7成的台南市民對黃偉哲市長施政表現感到滿意，檢視相關民調數據，可見黃偉哲帶領的市政團隊頗受市民肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學量化研究中心針，對地方政府施政績效表現進行新一波民意調查，9日公布台南市施政滿意度等民調數據。其中有近7成的台南市民對「黃偉哲市長的施政表現」感到滿意，更有超過8成的市民對台南有光榮感，檢視相關民調數據，可見黃偉哲帶領的市政團隊頗受市民肯定。

▲崑山科技大學量化研究中心公布台南市施政滿意度等民調數據，其中有近7成的台南市民對黃偉哲市長施政表現感到滿意，檢視相關民調數據，可見黃偉哲帶領的市政團隊頗受市民肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此波民意調查數據，對於「市府團隊的施政滿意度」有66.8%受訪者表達滿意，而對「黃偉哲市長的施政表現」則有67.7%市民滿意，另有高達81.8%民眾對身為台南市民感到光榮。另分析最新民調數據，在年齡層結構上，20至29歲市民近8成5對市長黃偉哲表示滿意，更有高達9成以上對台南有光榮感。在五大施政表現上，「發展產業經濟」有73.7％表示滿意；「照護全齡福祉」有76.4％的滿意度；「推動交通運輸」則有77.7％滿意度；「2024台灣燈會」有75.5％表示滿意；滿意度最高者為「推展觀光文化」達81.2％。

▲崑山科技大學量化研究中心公布台南市施政滿意度等民調數據，其中有近7成的台南市民對黃偉哲市長施政表現感到滿意，檢視相關民調數據，可見黃偉哲帶領的市政團隊頗受市民肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

計畫主持人崑山科大公共關係暨廣告系教授莊岳峰表示，研究中心交叉分析發現，雖然市民對於爐碴及光電議題有討論與質疑，但此次在發展產業經濟調查達7成以上滿意，可看出市民對市府推動的產經發展政策深具信心；另一方面，黃偉哲市長推動各項利民政策、友善交通措施及舉辦2024台灣燈會及世界蘭展等重大活動，帶動新一波台南觀光人潮及國際知名度，皆為市民滿意度持續上升的關鍵。

▲崑山科技大學量化研究中心公布台南市施政滿意度等民調數據，其中有近7成的台南市民對黃偉哲市長施政表現感到滿意，檢視相關民調數據，可見黃偉哲帶領的市政團隊頗受市民肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次調查執行時間為2月25日至27日，對象為戶籍台南市年滿20歲民眾，依台南37個行政區中人口百分比抽出需完成有效樣本作為問卷調查之對象，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本達1072份；在95%信心水準下，抽樣誤差維持正負3個百分點。

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