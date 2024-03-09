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社會 社會焦點 保障人權

找到太子爺了！台南男偷神像心虛「矇眼藏水溝」　警護送回宮

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市鹽水區月港護庇宮的太子爺神像，先前被民眾迎回家中祭拜時，27日凌晨2點被人竊走，護庇宮也在粉絲團臉書貼出公告，消息引起信眾公憤全面尋找太子爺神像的下落。警方調查，38歲吳男竊取神像後，疑因心虛，將神像以飼料袋包裹，並以紅布矇住神像雙眼藏匿水溝內，訊後依竊盜罪移請台南地檢署偵辦。

▲▼ 新營警尋回遭竊神像 籲宵小切莫妄想太子爺上動土 。（圖／記者林東良翻攝）

▲鹽水月港護庇宮太子爺找到了，被藏在水溝內。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲▼ 新營警尋回遭竊神像 籲宵小切莫妄想太子爺上動土 。（圖／記者林東良翻攝）

警方指出，2月27日接獲報案，表示台南鹽水月港護庇宮的太子爺神像，27日凌晨2點被人竊走，警方循線追查可疑人車，隨即鎖定可疑對象，3月8日下午竊嫌見員警上門，主動配合調查並陪同至藏匿地點取出神像。

▲▼ 新營警尋回遭竊神像 籲宵小切莫妄想太子爺上動土 。（圖／記者林東良翻攝）

經查，家住台南市佳里區的吳男，平日打零工，竊取神像後，將神像以飼料袋包裹，並以紅布矇住神像雙眼，藏匿於佳里郊區水溝內，8日晚間神像在所長陳俊宏的護送下平安回到護庇宮，令廟方相當感動，也感謝新營分局重視及迅速破案，吳男訊後依竊盜罪移請台南地檢署偵辦。

▲▼ 新營警尋回遭竊神像 籲宵小切莫妄想太子爺上動土 。（圖／記者林東良翻攝）

新營分局分局長蘇政敏表示，轄區鹽水分駐所所長陳俊宏曾於太宮派出所服務，轄內太子宮廟奉祀太子爺為主神，深知太子爺為許多地方宗教信仰中心，因此接獲報案後，積極偵辦案件，將神尊送回護庇宮內，讓這件驚動地方的神像遭竊案圓滿落幕，還給地方精神信仰。同時強調對於任何不法行為，絕對全力緝查到底，不肖之徒切勿有僥倖心態。

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