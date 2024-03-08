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慶祝國際婦女節　台南歸仁地政打造友善洽公環境

▲台南市歸仁地政所楊文松主任，於3月8日婦女節致贈女性同仁應景粉紅玫瑰花，落實EAP員工關懷協助方案，營造溫馨關懷的工作環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市歸仁地政所楊文松主任，於3月8日婦女節致贈女性同仁應景粉紅玫瑰花，落實EAP員工關懷協助方案，營造溫馨關懷的工作環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁地政事務所於3月8日「國際婦女節」，推廣市府免費衛生棉之「登月計畫」，落實市長黃偉哲推動讓臺南成為一個對女性最尊重女性的城市，舉辦衛生棉共享活動，在1樓女性友善廁所架設「衛生棉共享盒」，提供女性民眾及同仁免費衛生棉及生理護墊。

▲台南市歸仁地政所楊文松主任，於3月8日婦女節致贈女性同仁應景粉紅玫瑰花，落實EAP員工關懷協助方案，營造溫馨關懷的工作環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首長楊文松主任，於3月8日婦女節致贈女性同仁應景粉紅玫瑰花，落實EAP員工關懷協助方案，營造溫馨關懷的工作環境。

歸仁地政所主任楊文松表示，國際婦女節除了慶祝女性在社會、經濟、文化和政治等各領域的成就外，也具有促進性別平等的意義。該所為落實市長黃偉哲推動讓臺南市成為一個對女性最尊重的城市、對性別更友善的城市，特定於國際婦女節推廣「登月計畫活動」，除了在1樓女性友善廁所設置「衛生棉共享專區」外，並檢整哺（集）乳室設備及無障礙設施，期盼提供給洽公民眾及同仁性別友善與無障礙的公務環境，共創幸福友善的溫暖大台南。

▲台南市歸仁地政所楊文松主任，於3月8日婦女節致贈女性同仁應景粉紅玫瑰花，落實EAP員工關懷協助方案，營造溫馨關懷的工作環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歸仁地政所為提供民眾舒適友善的洽公環境，積極爭取市府軟硬體修繕，陸續完成身心障礙坡道改建、身障與親子專屬停車空間、高齡友善櫃台設置、性別友善廁所、無障礙廁所及哺（集）乳室設施改善，並於去年增設「ePad叫號系統」及指引看板，讓民眾進入該所後，直接做服務項目分流，包含服務台、各類謄本及登記測量案件收件，提升案件申辦的效率。此外，該所於去年3月成立歸仁地政志工隊，引領民眾操作ePad叫號系統，並接受民眾詢問服務項目，有效提升服務效能與民眾便利性。

▲台南市歸仁地政所楊文松主任，於3月8日婦女節致贈女性同仁應景粉紅玫瑰花，落實EAP員工關懷協助方案，營造溫馨關懷的工作環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

地政局長陳淑美強調，台南市政府長期關注女性權益，歸仁地政所落實市府地政局的性別政策，將性別平等融入各項措施中，並積極推動「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）宣導，讓性別平權概念從日常生活場域扎根，並持續更新各項便民服務軟、硬體設施設備，有效改善民眾洽公環境，期盼打造台南市成為性別友善的宜居城市。

▲台南市歸仁地政所楊文松主任，於3月8日婦女節致贈女性同仁應景粉紅玫瑰花，落實EAP員工關懷協助方案，營造溫馨關懷的工作環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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