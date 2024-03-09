住飯店遭長髮女「強闖上床」　陸男嚇喊：只敢站門口

記者黃翊婷／綜合報導

中國浙江省嘉興市日前發生一起奇葩事件，一名男子入住當地一間飯店，上樓時發現遭一名陌生的長髮女子尾隨，原本沒有太在意，沒想到對方竟然衝進他的房間，直接上床就睡，把他嚇得只敢站在門口趕快報警。對此，飯店人員透露，不排除是惡性商業競爭；網友們則認為可能是仙人跳。

▲女子躺在床上耍賴，不肯離開。（圖／翻攝自X／@WHlamei）

根據《紅星視頻》等陸媒報導，受害男子自拍影片聲稱，7日入住嘉興市某飯店時，發現遭一名陌生的長髮女子尾隨，當他拿出房卡感應電梯，對方也緊跟著進入，原本以為大家都是飯店住客，就沒有太在意，哪知道房間門一開，對方就衝了進去，還反鎖房門直接上床睡覺。

男子表示，當時自己嚇了一大跳，只敢站在門口，不敢進房間，就怕到時候有理說不清，但警察到場之後，女子聲稱弄丟手機、錢包，躺在床上耍賴，他釋出善意表明願意幫忙再開一間房間，卻被無視，最終女子被警方直接帶走了。

飯店員工則透露，不排除是惡性商業競爭的手法。相關影片在網路上傳開，中國網友紛紛留言表示誇張，「絕對是仙人跳」、「這都不拘留啊？性別一換，這男的都被判死刑了」、「肯定要報警，不然她之後會說你非禮她」。