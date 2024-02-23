夫妻倆被活鴨「抓傷」！　醫急送2人進加護病房嘆：肺都白了

▲夫妻倆被活鴨抓傷，雙雙住進ICU。（圖／翻攝自光明網）

紹興一對夫妻近日想在家中製作醬鴨，過程中被活鴨抓傷，而後出現冒冷汗高燒、咳嗽有白痰的症狀。兩人送醫後，被醫師診斷出，染上「鸚鵡熱披衣菌」，且肺部CT出現大面積白色區塊，立馬住進加護病房。

據《光明網》報導，今年1月，浙江紹興一對夫妻在家中宰殺活鴨準備製作醬鴨，可美味的醬鴨還沒完成，夫妻倆卻雙雙病倒了。兩人先後出現冒冷汗高燒的症狀，咳嗽還伴隨著白痰，胸悶氣急。

兩人先在當地醫院接受治療，先以抗生素治療一週，卻仍高燒不斷。當地醫院只好將夫妻倆轉至大醫院接受專業儀器的檢查。

▲▼夫妻倆的肺部CT。（圖／翻攝自光明網）



抵達錢塘醫院時，朱醫師表示，「這對夫妻的身體狀況已經很差，胸口不斷起伏，呼吸對他們來說費力無比，肺部CT顯示肺已經白了，隨時都有可能需要氣管插管搶救。」

經醫師團隊了解，丈夫在宰殺活鴨過程中，被鴨子抓傷，於是決定給兩人安排更精密的檢查。在痰液NGS檢查中，檢測出「鸚鵡熱披衣菌」。

▲丈夫感染鸚鵡熱，並傳染給妻子。（圖／翻攝自光明網）

朱醫師表示，「鸚鵡熱（又稱飼鳥病）不但起病急、病情重，且傳染性高，這種疾病診斷困難，如果沒有豐富的臨床經驗容易被誤診。」所幸，兩人在一週內積極配合治療，已轉入普通病房。

報導指出，鸚鵡熱傳播源主要為鳥類（帶菌的鳥類、家禽，或是被牠們的分泌物、排泄物所污染的環境、羽毛等）。主要傳播途徑有兩種，「直接接觸傳播、呼吸道傳播」。為了預防感染鸚鵡熱，應避免直接接觸活禽，食用的禽類需煮至熟透。