全球新物種曝光！　浙江發現「中華炭褶菌」毒性不明

▲大陸浙江江山市發現大型真菌全球新物種，中華炭褶菌，但毒性不明 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸浙江衢州江山市發現新的大型真菌全球新物種「中華炭褶菌」（Anthracophyllum sinense），因研究不夠完整，中華炭褶菌的毒性目前尚不明確，因此不建議食用。

《澎湃新聞》報導指出，衢州市生態環境局江山分局規劃生態科證實有新物種，發現時間是2021年10月，該局在開展生物多樣性調查與評估的過程中，於仙霞嶺自然保護區松坑處發現一種大型真菌，疑似新物種。

經研究，該疑似新物種最終確定為全球新物種，後被命名為「中華炭褶菌」，日前發表在國際期刊《Archives of Microbiology》（《微生物學檔案》），江山分局工作人員在進行生物多樣性調查。

根據釋出照片顯示，中華炭褶菌屬類臍菇科炭褶菌屬，菌蓋近扇形或耳形，幼嫩時為磚紅色，表面有放射狀溝紋，邊緣微卷。菌褶稀疏，菌褶間或內表面磨砂狀有黑色炭質顆粒，無菌柄存在，夏秋季生於闊葉樹混交林下的枯枝上。

截至目前，當地共採集到大型真菌標本材料375份，拍攝上萬張以上標本及生境照片，發現已知的大型真菌294種，為該區域下一步加強生物多樣性保護和生物資源科學開發利用打下良好基礎。

「中華炭褶菌」的發現，是繼江山市發現假臍紅孔牛肝菌（牛肝菌科）、白球孢珊瑚菌（珊瑚菌科）、多毛垂幕菇（球蓋菇科）、藍色麗蘑（離褶傘科）4種大型真菌中國新紀錄種後，另一項重要發現成果，但毒性目前尚不明確，相關專家學者不建議食用。