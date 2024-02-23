　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全球新物種曝光！　浙江發現「中華炭褶菌」毒性不明

▲▼ 大陸浙江江山市發現大型真菌全球新物種：中華炭褶菌，毒性不明 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲大陸浙江江山市發現大型真菌全球新物種，中華炭褶菌，但毒性不明 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸浙江衢州江山市發現新的大型真菌全球新物種「中華炭褶菌」（Anthracophyllum sinense），因研究不夠完整，中華炭褶菌的毒性目前尚不明確，因此不建議食用。

《澎湃新聞》報導指出，衢州市生態環境局江山分局規劃生態科證實有新物種，發現時間是2021年10月，該局在開展生物多樣性調查與評估的過程中，於仙霞嶺自然保護區松坑處發現一種大型真菌，疑似新物種。

經研究，該疑似新物種最終確定為全球新物種，後被命名為「中華炭褶菌」，日前發表在國際期刊《Archives of Microbiology》（《微生物學檔案》），江山分局工作人員在進行生物多樣性調查。

根據釋出照片顯示，中華炭褶菌屬類臍菇科炭褶菌屬，菌蓋近扇形或耳形，幼嫩時為磚紅色，表面有放射狀溝紋，邊緣微卷。菌褶稀疏，菌褶間或內表面磨砂狀有黑色炭質顆粒，無菌柄存在，夏秋季生於闊葉樹混交林下的枯枝上。

截至目前，當地共採集到大型真菌標本材料375份，拍攝上萬張以上標本及生境照片，發現已知的大型真菌294種，為該區域下一步加強生物多樣性保護和生物資源科學開發利用打下良好基礎。

「中華炭褶菌」的發現，是繼江山市發現假臍紅孔牛肝菌（牛肝菌科）、白球孢珊瑚菌（珊瑚菌科）、多毛垂幕菇（球蓋菇科）、藍色麗蘑（離褶傘科）4種大型真菌中國新紀錄種後，另一項重要發現成果，但毒性目前尚不明確，相關專家學者不建議食用。

ET快訊
快訊／警專正妹辯「只是鹽巴」　男友打臉認吸毒
快訊／IG網美北車自導自演「有人打手槍」　3人將到案
「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻：會後悔
撞飛3姊弟！肇事74歲男「綠燈直行」：看到人已來不及
國中女闖紅燈衝斑馬線！3機車驚險閃過　第4輛騎士慘被擊落
3姊弟遭撞現場　空拍照曝「行穿線斜的」
亂停車不留電話　遭「受天宮結界」包圍
成人限定！唐吉訶德「史上最強小廢物」網笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全球新物種曝光！　浙江發現「中華炭褶菌」毒性不明

夏寶龍訪港！港警反恐特警隊維安待命　劍齒虎裝甲車「高姿態」巡邏

陸港澳辦主任夏寶龍訪港7日　李家超陪同「實地了解情況」

搭車超過20小時突然死亡!　陸春節返工潮出現「經濟艙綜合症」

浙江下罕見「雞蛋大」冰雹！街道變冰河　小鳥遭殃慘被砸死

華為龍年首款新機「小摺疊」發布　雙向支援「北斗衛星」通信

英國制裁俄國軍事供應鏈「3中企入列」　陸使館強硬回：堅決回擊

「姊姊回訊息是喜歡我」　20歲男罹患鍾情妄想症

因像周董爆紅！「粥餅倫」吸粉300萬　稱：我的魅力在灌餅非長相

溫州花燈四度赴南投燈會參展　福船造型搭載非遺特色意象

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

全球新物種曝光！　浙江發現「中華炭褶菌」毒性不明

夏寶龍訪港！港警反恐特警隊維安待命　劍齒虎裝甲車「高姿態」巡邏

陸港澳辦主任夏寶龍訪港7日　李家超陪同「實地了解情況」

搭車超過20小時突然死亡!　陸春節返工潮出現「經濟艙綜合症」

浙江下罕見「雞蛋大」冰雹！街道變冰河　小鳥遭殃慘被砸死

華為龍年首款新機「小摺疊」發布　雙向支援「北斗衛星」通信

英國制裁俄國軍事供應鏈「3中企入列」　陸使館強硬回：堅決回擊

「姊姊回訊息是喜歡我」　20歲男罹患鍾情妄想症

因像周董爆紅！「粥餅倫」吸粉300萬　稱：我的魅力在灌餅非長相

溫州花燈四度赴南投燈會參展　福船造型搭載非遺特色意象

快訊／飯店開毒趴辯「只是鹽巴」！警專女學生男友打臉認吸毒

樂天雙洋投對付歐力士　交流賽不設定用球數

近9千住院醫師辭職！南韓首次「嚴重醫療警報」　全面開放遠端看診

快訊／高雄太熱？風扇鬧罷工「自燃」　屋主趕回掏手機拍下這一刻

政院8年食安報告僅9頁！　葉元之轟：一半以上在罵馬英九　

外帶大披薩188元！達美樂超狂下殺29折　6口味期間限定優惠

快訊／JKF女郎玲奈北車直播！自導自演噁男打手槍　3人將到案

自小客停路邊「車窗擋風玻璃全碎」　整條路僅1車被砸...警緝兇中

批林右昌損害謝國樑名譽　羅智強轟：丟臉的是你自己！

台積電漲5元收697　台股小漲36點萬九沒站穩

大陸熱門新聞

海洋館潛水員沉水底亡！遊客隔玻璃盯看10分鐘：以為假人

教室激吻片瘋傳！河北女老師「愛上高中生」

網紅砸1700萬整形「想變虞書欣」　13歲就手術只因5個字

這個男人太狠！嫌就醫麻煩自割痔瘡5年

廣州大橋斷兩截！5人墜亡　陸公布事發原因

遊客勸酒變大量灌酒　陸網紅表演後過世

少年吞20cm牙刷忍2天　醫生一看驚呆

上司多次揪群交趴！金融人妻員工乖乖赴約

他「正月初二剪髮」！當晚舅舅去世　竟被舅媽告

25歲女師「睡16歲男學生」太猛！網紅都變「張老師」

睡到一半突「瞬間封喉」！56歲男險窒息亡

女子檢舉50多輛違規車！獲獎金6639元

程式設計師因工作失誤！被HR告知歸還17萬年終

25歲已婚女師多次激戰男學生！丈夫PO私密截圖舉報

更多熱門

相關新聞

浙江下「雞蛋大」冰雹！小鳥遭殃慘被砸死

浙江下「雞蛋大」冰雹！小鳥遭殃慘被砸死

浙江21日多地出現罕見暴雨夾雜冰雹，街道變成「冰河奇觀」。當地民眾拍下冰雹如雞蛋大小般，不少人被砸到手臂紅腫、傘頂破裂，有鳥兒甚至慘被砸死。該現象也造成當地交通嚴重受阻。

飯店半夜水管爆裂「房間變水簾洞」

飯店半夜水管爆裂「房間變水簾洞」

打完點滴醫院全清空只剩她一人！被鎖死院內嚇瘋

打完點滴醫院全清空只剩她一人！被鎖死院內嚇瘋

大陸驚現1例H3N2+H10N5混合感染者　發病半月身亡

大陸驚現1例H3N2+H10N5混合感染者　發病半月身亡

30歲男子去按摩！險些「全身癱瘓」

30歲男子去按摩！險些「全身癱瘓」

關鍵字：

新物種浙江江山市中華炭褶菌

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

關韶文離開台灣！

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面