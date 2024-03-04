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大陸 大陸焦點 特派現場

19歲弟拉肚子一查是「綠色癌症」…醫搖頭：無法治癒！好發青壯年

▲▼ 上廁所,如廁,大號,大便,便祕。（圖／CFP）

▲浙江一19歲男生因為長期拉肚子確診克隆氏症。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）今年1月17日在倫敦進行腹部手術，之後便未再出現在大眾面前，有西班牙媒體指凱特王妃是得了有「綠色癌症」之稱的「克隆氏症（Crohn's disease）」，但並未獲得證實。浙江一19歲男生因為長期拉肚子，去醫院就診後被確診克隆氏症，他當場傻了，直呼「想不到」。

近年來，浙江寧波大學附屬第一醫院消化內科也接診過不少炎症性腸病患者，主要就是克隆氏症和潰瘍性結腸炎，其中不乏十幾二十歲的年輕人。19歲的小李（化名）因為拉肚子到當地醫院就診，經腹部CT等檢查，被診斷為急性腸胃炎。

在詳細問診中，醫生得知他出現慢性腹痛腹瀉已經有相當長一段時間，病情比較可疑，於是建議他做進一步檢查。檢查結果顯示，小腸CT提示小腸多發炎症，肛周MRI（核磁共振）提示肛瘺，血生化提示輕度低蛋白血症，血常規提示輕度貧血。

綜合各項檢查結果，小李最終被診斷為克隆氏症，本以為自己只是普通腸炎的小李直呼「想不到」。

對於克隆氏症的治療，醫生表示，目前多採用藥物治療控制疾病活動及維持疾病緩解，但如果腸管發生了嚴重病變，還是需要及時手術切除發生嚴重病變的腸管，因為這部分腸管的作用已經喪失，如果不處理還可能導致全身機能的惡化。

由於發現得早，小李的克隆氏症在發病早期就得到了干預，經過藥物治療，症狀有了明顯改善。日前門診隨訪時，小李高興地表示，自己狀態很好。

據悉，克隆氏症多見於15歲-45歲的青壯年，男女患病率相近，發病部位多位於回腸末段和升結腸，也可發生在整個消化道的任何部位。

醫生表示，該疾病具有無法治癒、併發症多、復發率高、致癌風險高等特徵，嚴重影響患者的生存品質，也會給家庭帶來較重的醫療經濟負擔，早發現早治療對於控制克隆氏症很關鍵。同時，克隆氏症又是一種容易被漏診、誤診的疾病，由於前期症狀不明顯，很容易被忽略或被當成普通的腸炎、闌尾炎來對待，導致治療延誤，造成不可逆的後果。如果青春期起病而沒得到及時治療，極易影響生長發育。

那麼，如何才能做到早發現早治療呢？醫生提醒，當身體出現以下這些信號時，要引起警惕，包括腹瀉、腹痛、腹部包塊等消化系統症狀；發熱、食欲不振、體重下降、營養不良等全身性症狀；關節炎、結膜炎、皮膚口腔黏膜損害等腸外症狀。此外，消化道出血、腸管狹窄並梗阻、腸穿孔、腹腔膿腫、肛裂、肛瘺和肛周膿腫、癌變等是克隆氏症比較常見的併發症。

浙江寧波大學附屬第一醫院消化內科蔣琦主任醫師表示，「如果腸鏡做出來發現有潰瘍，同時又患有風濕免疫疾病，須更加警惕克隆氏症，因為克隆氏症可能與免疫系統異常相關，合併風濕免疫疾病的情況並不少見。」

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