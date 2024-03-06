大排檔店員「雙手揹後＋猛甩頭」攬客　店家：規定不能用手

記者廖翊慈／綜合報導

浙江兩家海鮮大排檔4日讓員工在門口攬客，2名男員工各自站在餐廳門口，雙手插口袋、揹腰後，不斷甩頭示意顧客「選我這家」。相關影片引起熱議，不少到訪的顧客在車上笑翻。店家也回應，有規定不能用手攬客。

▲大排檔店員「雙手揹後+猛甩頭」攬客。（圖／翻攝自椒點視頻）

據《極目新聞》報導，昨（5）日，其中一名顧客凌小姐表示，「開車前往浙江舟山吃海鮮，車子還沒停下，兩家開在一起的大排檔店員就使出渾身解數來攬客，他們雙手插兜或把手放在背後，使勁甩頭示意我停車到自家的店門口用餐。」

影片中，兩家大排檔門口各站了一名專門攬客的店員，左邊穿著黑色外套的店員，雙手插在口袋內，整個人彎下腰再把頭甩上來，頭的方向朝著自家餐廳。右邊穿著綠色外套的店員雙手揹在腰後，比左邊店員更加賣力甩頭。

▲2名店員互相「較勁」。（圖／翻攝自椒點視頻）

最終凌小姐選擇右邊店家，「我覺得右邊扭得更好，所以選那家，我也是第一次來這吃海鮮，第一次見這種攬客方式，我也傻眼了。」

其中一家店家透露，「有相關規定，不能用手，所以店員才用甩頭的方式攬客。」

報導指出，舟山每到旅遊季，各家大排檔的生意就相當火爆，攬客的現象也隨之增多。攬客的方式也就「推陳出新」，前幾年就有店員雙腿半蹲，用力揮舞著雙臂，像是航空母艦上艦載機的引導員，相當賣力，有趣的畫面也讓舟山大排檔爆紅數次。