全國第一！基隆首創「親子照護平台」今啟動

▲基隆首創「親子照護平台」啟動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆首創且是全國第一「基隆親子照護平台 」今（8日）正式啟動，市長謝國樑、衛生局長張賢政及專家團隊共同出席啟動記者會，實際使用過照護諮詢平台的兒童家長也到場現身說法，家長們對於平台的方便性及回應的即時性都給予正面評價，並期待平台能廣推，讓更多有需求的爸爸媽媽使用。

謝國樑分享自己身為父母的經驗表示，很多家長都會在夜半時分面臨小孩有病痛，但又因為診所都已經休息，不知道到底是否要把小孩送去急診，想要尋求醫療諮詢，因此市府首創親子照護LINE線上照顧諮詢平台，由具有處理兒童相關疾病專業醫師及護理人員提供線上諮詢服務，給予家長更便捷、即時的兒童醫療諮詢服務。

衛生局長張賢政也指出，基隆親子照護LINE線上諮詢平台可提供12歲以下兒童日常照顧常見問題諮詢及處理，可提供24小時線上諮詢服務，但主要針對醫療院所休診的晚間8時至隔日上午8時以及周末假日提供諮詢，此外還有衛教專區，可提供即時性衛教內容，也可透過平台查詢相關兒童就醫資訊。

基隆市衛生局表示，目前基隆親子照護平台已有150位家長加入試用，預計4月時累積超過200人，會再擴大邀請全體基隆市民家長使用，使平台成為幼兒照顧諮詢的堅強後盾，讓下一代能在友善環境平安健康長大。衛生局也特別感謝文昕診所、陳如儀兒科診所、本市各醫院及診所的兒科、家醫科、急診醫護人員的協助及提供寶貴建議，優化平台系統，提供家長更適切的照護需求。