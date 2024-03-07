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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭移花接木！基隆市府發言人還原「輿情費」真相

▲發言人打臉市長遭移花接木 余治明還原輿情費真相。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明（左）還原輿情費真相，右為前國民黨發言人蕭敬嚴。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆東岸商場事件成為政論節目不斷熱議主題，基隆市府發言人余治明受邀到前國民黨發言人蕭敬嚴的節目，說明前市府的《促參OT契約》僅授權廠商經營，卻默許廠商「自行增建」擴增營業面積，然而合約內容與租金並未調整，致使市庫短收。余治明還原時間過程說明，1920萬媒體通路回饋與2000萬提升服務品質經費，根本是不同的項目，更不是輿情費，而是有心人士惡意抹黑，故意錯置名詞混淆大眾。

余治明指手舉板說到，早在2月5號對手陣營律師說合約內出現「輿情費」、「2000萬」遭質疑是美化媒體費用。2月20號市長在記者會公布1920萬「媒體通路回饋」，有人看到媒體二字，就「斷章取義」，又認為是輿情費。所以輿情費一說，出現兩派人馬，一派人認為是1920萬，另一派認為是2000萬。

▲發言人打臉市長遭移花接木 余治明還原輿情費真相。（圖／記者郭世賢翻攝）

余治明說，直到22號晚上有人抹黑2000萬輿情費是市長小金庫，隔天自己開直播澄清，說明2000萬用於停車場硬體設施，並強調絕不是輿情費。然而有節目說發言人打臉市長，還說輿情費是2000萬不是1920萬。

余治明說明兩點，第一、根本就沒有輿情費，第二、2000萬是提升服務品質經費，契約文字是「委因應委託營運期間之輿情反應、科技發展、政府政策及其他提升服務品質經費等」該文字從前市府的契約就有載明，並用在高壓灑水系統、循環站吸菸亭設施。

余治明說，而1920萬媒體通路回饋，是微風在信義區的電子看板，放上基隆市的廣告宣傳的回饋項目。所以輿情費一詞就是被斷章取義，有心人士操作的結果。

▲發言人打臉市長遭移花接木 余治明還原輿情費真相。（圖／記者郭世賢翻攝）

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