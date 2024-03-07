避免蘇丹紅風暴進入校園　謝國樑親赴校園廚房把關

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢攝）

郭世賢／基隆報導

蘇丹紅辣椒粉風暴持續擴大，基隆市政府為把關學校午餐食品衛生安全，市長謝國樑特別前往本市建德國小巡查，並換上防塵衣實地了解備品庫房及廚房，強調學童用餐不容馬虎，務必以最謹慎態度面對。 教育處目前已全面盤點學校庫房調味品、清查學校午餐菜單，並宣布學校營養午餐暫停使用辣椒粉、咖哩粉及相關混製辣椒粉之調味製品為期三個月，且加強查核學校各項午餐原料來源，嚴格把關食安，讓孩子可以吃到健康又美味的營養午餐。

謝國樑表示，為提升午餐衛生安全品質及不增加家長負擔，於今年3月午餐再加碼10元補助，擴大補助對象至就讀基隆學校的學生，包含國小、國中及完全中學高中部，計約2,100萬元，使學生都能享有更優良的食材品質和更安全的食物。此次辣椒粉驗出蘇丹紅事件，雖基隆市各級學校皆未使用問題產品，但基隆市政府仍立即針對各校供餐用料進行清查及預防性下架相關產品。

教育處副處長徐嬿立說明，為防止蘇丹紅辣椒粉不合格品項擴大，已於當下立即通知學校廚房盤點庫房品項及預防性下架有疑慮之產品，並同步啟動食安團隊，協同衛生局調查源頭產品流向。另外基隆市政府將對學校進行訪視，實際走訪調查學校落實情形，及不定期抽查各校的供餐菜單。

建德國小營養師王雅函介紹學校午餐調味品庫存區域指出，學校一般調味品在食材點收時，會由午餐供應會團隊核對有效期限和完整包裝無異狀才能進貨，所有食材進出使用都配有「食材識別身分證」隨時追蹤調整，存貨庫房也有濕度控制。 建德國小胡宗光說，因應此次蘇丹紅事件，學校營養師立即向供貨商反應，更換所有可能具疑慮的貨品，並且調整菜單，避免使用咖哩粉辣椒粉等調味，保障全校師生用餐安全。