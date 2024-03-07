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2024萬金石馬拉松3／17登場　新北警交通管制措施一次看

▲新北萬金石馬拉松3/20登場 金山警交通管制資訊報你知。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北萬金石馬拉松3月17日登場，新北警交通管制資訊一次看。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

2024新北市萬金石馬拉松賽事將於17日起跑，萬金石馬拉松是獲國際田徑總會金標籤認證賽事，為提升賽事品質並保護選手安全，沿線賽道依國際規格進行封路交管，主要路線為臺2線（基金、淡金公路），為基隆與淡水往返之交通要道，將針對競賽路線（萬里往石門方向）實施道路封閉及對向道路（石門往萬里方向）實施單線雙向調撥通行，由金山警分局縝密規劃警力、義交投入安全維護和交通疏導工作，管制時間預計將從17日2時起至14時止，請用路人提前改道。

交通管制路段及改道路線：1、台二線美崙路口（台二線49.4公里處）至台二線石門加油站（台二線27.6公里處）萬里往淡水方向全線車道。2、金山區台2線左轉自磺清路-磺清橋-磺港路-民生路-萬金橋-萬里區下社-左轉台2線全線車道。3、萬里區台2線往石角路-漁澳路-東澳路-港東路-港西路全線車道（野柳地區）。

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▲新北萬金石馬拉松3月20日登場，新北警交通管制資訊一次看。（圖／新北市金山警分局提供）

▲新北萬金石馬拉松「會場資訊」。（圖／新北市金山警分局提供）

調撥車道措施：1、台2線萬里往金山方向之車道（太平洋建設第二停車場至下社路口）全線封閉，於台2線金山往基隆方向，鎮北宮路口內線車道開始實施調撥。2、往野柳方向之車輛於鎮北宮路口引導至台2線萬里往金山方向調撥車道行駛至玉田路口左轉玉田路，往金山方向車輛維持原車道至玉田路口進入調撥車道直行。

改道路線：1、金山市區（中山路）：於活動當日金山市區交通管制車輛，需從法鼓路與三界壇路進出台2線與中山路。2、野柳風景區：6時到8時30分封閉管制無法進出，8時30分以後可以由山區道路（玉田路）前往龜吼、野柳地區。3、磺港地區：於活動當日可由社寮聯絡道進入金山市區，再循法鼓路與三界壇路進出台2線。

▲新北萬金石馬拉松3月20日登場，新北警交通管制資訊一次看。（圖／新北市金山警分局提供）

▲新北萬金石馬拉松「車輛改道路線」。（圖／新北市金山警分局提供）

另外，金山警分局交通組長楊建良表示，近來轄內酒駕事故及違規（法）情形仍時有發生，酒後駕車可能導致駕駛人協調性不佳、行車操作錯誤及反應力下降等，故親友相邀飲宴餐敘時如有飲酒，可多利用指定駕駛、代叫計程車等方式返家，以確保自身及其他用路人的行車安全。

金山警分局提醒用路人，路跑當日駕車行經萬金石馬拉松賽事路段時，請減速慢行，遵循警察、義交及志工指揮疏導，並隨時收聽警察廣播電台即時路況報導，也可參考「金山警好讚」臉書粉專或搜尋新北市政府相關局處的新聞發布內容，以利提早規劃行程避開交通管制路段、時段。

如有要事需行經萬金石地區，建議行駛調撥車道或使用替代道路，金山警分局亦會在賽事期前持續進行相關交管措施的宣導，以利本次萬金石馬拉松能圓滿成功。

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新北萬金石馬拉松交管

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