基隆城際轉運站工程「先天不良」　謝國樑：目標7月開放轉運搭車

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑7日在基隆市議會針對城際轉運站至今未能啟用，指該項工程「先天不良」，甚至在前市長跟總統視察後，還進行了一次變更設計，目前責成秘書長督導，請市府相關單位努力推動，目標於7月先發揮轉運搭乘的功能。

謝國樑在答詢時，用「先天不良」來形容城際轉運站工程的實際情況，自2020年開始先後經歷了四次變更設計，甚至在2022年11月前市長林右昌跟總統蔡英文視察後，又在同一個月進行第三次變更設計，增加工程經費2千多萬元。

謝國樑表示，他上任後很積極推動，但「屋漏偏逢連夜雨」，隨即發生包商跟下包之間的工程糾紛導致停工，包括秘書長跟觀銷處都介入協調，不久後進行第四次變更設計，變更內容多達19個項目，只能用「先天不良」來形容。

對於前市府把蓋好的城際轉運站交給完全沒有運輸跟零售經驗的公司，謝國樑表示他個人覺得很匪夷所思，認為是把城際轉運站暴露於風險之中，不過還是很感謝前市府爭取到這筆預算。

謝國樑強調，為了通勤族的需求心急如焚，不斷要求秘書長與市府團隊確實督導工程，目標在7月份、能在今年度完成公共運輸搭乘與等候的部分，至於零售商場的部分延至下一階段。