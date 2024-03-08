美國將在加薩「建立臨時港口」　運送援助物資

▲巴勒斯坦難民拿取援助物資。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國高級官員透露，總統拜登將於7日國情咨文中宣布，美軍會加薩走廊建立一個人道援助港口，每天將提供數百輛卡車的額外援助。

根據BBC、CNN報導，美方一名高級官員透露，美軍將在加薩建立一個臨時港口，有望每天增加數百輛卡車的人道主義援助；官員指出，建立港口需耗費幾個星期，而臨時碼頭能夠停靠載運食物、飲水、藥品和臨時避難所的大型船隻。

拜登將在7日晚間的國情咨文中宣布這項消息，但目前尚不清楚將由誰來建造港口，或是由誰來將救援物資運到路面，這也意味著救援行動能否成功，現在尚未有答案。

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）對美方的行動表達讚賞，同時強調了增加陸路救援的重要性，現在必須要增加入境點和透過陸路的援助數量。

儘管目前有救援卡車通過由埃及控制的拉法（Rafah ）過境點、以色列控制的克瑞沙洛（Kerem Shalom）過境點，但作為以色列軍隊第一波攻擊的地區，加薩北部的援助已幾乎被切斷。

世界衛生組織（WHO）警告，加薩北部面臨嚴重飢荒，許多兒童可能會被餓死，有超過30萬名巴勒斯坦人生活在缺乏食物和乾淨水源的環境。