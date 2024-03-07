肉桂粉也出事！美FDA警告「鉛含量超標」立即停用　點名6品牌

▲FDA發現，有6個品牌的肉桂粉也有鉛含量超標的問題，民眾應該立即停止使用並扔掉。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國去年發生食用袋裝肉桂蘋果泥鉛中毒事件，經擴大調查，美國食品藥物管理局（FDA）6日發布警告，市面上有6種肉桂粉產品的鉛含量超標，介於2ppm至3.4ppm之間，呼籲消費者立即停用並扔掉。

華盛頓郵報、CNN報導，美國去年10月爆發3個品牌的袋裝蘋果泥含有受鉛汙染的肉桂粉，產品含鉛量高達2300ppm至5100ppm，超過460人受害，FDA下令召回WanaBana、Schnucks與Weis的產品。在這之後，FDA擴大檢測範圍至零售通路的肉桂粉品牌。

結果FDA發現，有6個品牌的肉桂粉也有鉛含量超標的問題，雖然沒有出現疾病或不良事件通報，且肉桂粉含鉛量遠低於袋裝蘋果泥的鉛含量，但FDA擔憂長期接觸這些產品可能不安全。FDA已建議生產商召回這6款肉桂粉，並稱民眾家中若有這些產品，應該立即停止使用並扔掉：

．La Fiesta，生產批號25033，販售地點為La Superior SuperMercados

．Marcum，賞味期限2025年10月16日、2025年4月6日，販售地點為Save A Lot

．MTCI，販售地點SF Supermarket

．Swad，生產批號KX21223，販售地點為Patel Brothers

．Supreme Tradition，賞味期限自2025年4月至2025年9月，販售地點Dollar Tree and Family Dollar

．El Chillar，生產批號F275EX1026、D300EX1024，販售地點在馬里蘭州巴爾的摩La Joya Morelense

美國FDA表示，長期接觸肉桂粉之中的鉛可能導致血液中的含鉛量升高，對孩童、成人都有害，對孩童來說特別危險，可能出現嚴重健康問題，例如對神經系統造成影響、學習障礙、智商降低等。