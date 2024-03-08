美聯合航空客機「起飛後」輪胎掉落！多車遭砸毀　恐怖瞬間曝

記者王佩翊／編譯

美國聯合航空一架從舊金山飛往大阪的客機在起飛後，輪胎因不明原因在高空墜落，甚至導致多輛停在機場的汽車損壞，飛機最終緊急改降洛杉磯。

根據《福斯新聞網》報導，美國聯合航空編號UA35航班原定7日上午11時35分從舊金山國際機場飛往日本關西國際機場。然而這架載有235名乘客與14名機組人員的波音777-200客機卻在起飛後出現狀況。

UA35從舊金山起飛時，其中一個輪胎突然脫落，因此只好更改目的地，在起飛25分鐘後緊急改降於洛杉磯。美國聯合航空對此發表聲明指出，航班降落後已安排一架新的飛機將旅客送往大阪。

▲▼舊金山機場員工停車場多輛汽車遭輪胎砸毀。（圖／達志影像／美聯社）

舊金山國際機場則證實，脫落的飛機輪胎掉落在機場的員工停車場，所幸沒有造成人員傷亡，但是仍然導致數輛停放在停車場的汽車損壞。

由於輪胎是在起飛時脫落，因此跑道曾一度關閉以清理碎片與掉落物，目前跑道已經重新開放，對機場營運沒有造成進一步影響。

值得注意的是，這已經是聯合航空本周發生的第二起事故，4日才有一架從檀香山飛往舊金山的波音757-300客機在飛行過程中遇到右側引擎故障事故。當時飛機正在太平洋上空，距離目的地仍有270英里。

機組人員一度宣布進入「緊急狀態」，所幸該航班最終仍順利降落於舊金山國際機場，儘管航班延誤，但是旅客全員毫髮無傷。