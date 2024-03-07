拍床戲「真槍上陣」竟染淋病！美男星為電影夢拚了　結局超勵志

▲皮伯斯曾因拍床戲「真槍上陣」染上淋病。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國已故男演員、作家、好萊塢製片人皮伯斯（Melvin Van Peebles）尚未成名前，曾經自費拍攝獨立電影，並且為了節省成本「真槍實彈」出演性愛場景，未料因此感染淋病。不過，他之後成功申請賠償金，作品也被視為最早期、最受好評的非裔剝削（blaxploitation）電影之一。

1971年犯罪驚悚電影「史威特貝克之歌」（Sweet Sweetback's Baadasssss Song）描述一名非裔男性工作者的故事，他被迫逃離一群種族主義白人警察，並在這趟危險旅程中，經歷了多個激情性愛場面。

Remembering the great Melvin Van Peebles, writer and director of THE STORY OF A THREE DAY PASS and SWEET SWEETBACK'S BAADASSSSS SONG, born 90 years ago today. pic.twitter.com/ly22DTT3j7 — Film at Lincoln Center (@FilmLinc) August 21, 2022

不過，皮伯斯雖已在「舊金山國際電影節」嶄露頭角，當年的電影產業對於非裔導演依然不太友善，也沒有任何一間電影製片廠願意出資。因此，他決定自編、自導、自演、獨立拍攝與剪輯，甚至親自出演性愛場景及危險動作，包括從橋上跳下來的鏡頭。

拍攝結束後，皮伯斯從一名同劇演員身上感染了淋病，但他沒有因此挫敗，反而向美國導演工會（Directors Guild）申請、並成功獲得一筆職災工傷賠償，最終將資金繼續投入自己熱愛的電影事業。

▲皮伯斯2008年出席第18屆哥譚獎（Gotham Awards）頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

1972年，皮伯斯接受《紐約時報》採訪時，也曾提及這次經驗。他說，為了飾演電影中的「小白臉、皮條客、種馬」，「我需要一個不會用糟糕拍攝時間表刁難我的人，一個擁有足夠經驗卻又不會因此變得軟弱的人」，綜合考量之下，自己就是最佳人選。

儘管皮伯斯的案例發生在數十年前，但每當討論起「最受爭議電影性愛場景」時，依然經常被提及。《衛報》專欄文章探討「為何電影性愛最好是假裝的」時，也引述「史威特貝克之歌」為例。

儘管當年全美只有2間電影院願意上映，「史威特貝克之歌」仍被視為最早、最受讚譽的非裔剝削電影。皮伯斯也在接下來數十年期間，持續創作英語及法語的電影、小說及舞台劇，成為頗負盛名的電影人，2021年以89歲高齡在家中逝世。