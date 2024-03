拍床戲「真槍上陣」竟染淋病！美男星為電影夢拚了　結局超勵志

▲皮伯斯曾因拍床戲「真槍上陣」染上淋病。(示意圖/CFP)

記者吳美依/綜合報導

美國已故男演員、作家、好萊塢製片人皮伯斯(Melvin Van Peebles)尚未成名前,曾經自費拍攝獨立電影,並且為了節省成本「真槍實彈」出演性愛場景,未料因此感染淋病。不過,他之後成功申請賠償金,作品也被視為最早期、最受好評的非裔剝削(blaxploitation)電影之一。

1971年犯罪驚悚電影「史威特貝克之歌」(Sweet Sweetback's Baadasssss Song)描述一名非裔男性工作者的故事,他被迫逃離一群種族主義白人警察,並在這趟危險旅程中,經歷了多個激情性愛場面。

Remembering the great Melvin Van Peebles, writer and director of THE STORY OF A THREE DAY PASS and SWEET SWEETBACK'S BAADASSSSS SONG, born 90 years ago today. pic.twitter.com/ly22DTT3j7