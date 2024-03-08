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拜登國情咨文演說將登場　6大重點一次看

▲▼拜登。（圖／CFP）

▲拜登將發表國情咨文。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國總統拜登與前總統川普有望在2024年總統大選再次對決，就在競爭愈形激烈之際，拜登將於美東時間7日晚間發表國情咨文演說，華爾街日報為此整理出6大重點。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，拜登（Joe Biden）在選舉年發表國情咨文演說，既充滿潛在風險，但也可能獲得回報。

這場盛會將於美東時間7日晚間9時（台灣時間8日上午10時）舉行，以下為值得注意的6大看點。

2024年總統大選選戰

就在2天前，川普（Donald Trump）橫掃「超級星期二」（Super Tuesday）初選，而美國聯邦最高法院也裁決川普可以出現在科羅拉多州的初選選票上，駁回了質疑川普競選資格的法律挑戰。

幕僚表示，拜登的國情咨文演說將聚焦如何「改善每位美國人的生活」，包括降低處方藥等生活必需品的價格、提高富人稅及公司稅、捍衛墮胎權。簡言之，拜登將試圖用「你站在哪一邊？」這句口號，讓自己和川普形成鮮明對比。

民主黨的盟友則指出，對拜登而言，關鍵在於傳遞對未來有所展望的訊息。

拜登的年齡問題

拜登的演講風格和方式將受評斷，而他如果出錯或有任何失誤，也會面臨嚴格檢視。

民調顯示大部分選民認為拜登年事已高，無法再擔任總統4年。特別檢察官調查報告近日稱拜登記憶力不佳，又加劇對他年紀的擔憂。

拜登憤而反駁前述特檢報告指他太老的說法，而他的顧問們認為，國情咨文演說正是他能展現自己充滿活力的良機。

政策主張

拜登將利用這項演說機會，強調其任內達成的經濟進展，包括降低通貨膨脹率、提高民眾信心，並把重點放在消費者身上。

外界也預期拜登會在演說中提及移民問題，還有強調墮胎權。

美聯社報導，除了首次任期的未竟之業，拜登可能也會敦促向烏克蘭提供軍援，以鞏固美國在海外的領導地位。

拜登恐遭敵我兩面夾擊

反對拜登政策主張的共和黨人將出席聆聽演說。共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）將與副總統賀錦麗（Kamala Harris）一同坐在拜登後方，這是強生首次以議長身分出席總統國情咨文演說。

強生無論是流露任何不贊同之意，或者加入鼓掌行列展現跨黨派支持，他的反應都值得注意。

此外，拜登也恐面臨民主黨黨內對他的不滿情緒。進步派民主黨人近日公開批評，對於以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭，拜登應對方式不佳，並催促他付出更多努力制止加薩（Gaza）蒙受連續襲擊，以及緩和加薩不斷惡化的人道危機。

受邀亮點嘉賓

多名亮點嘉賓將出席拜登國情咨文演說，包含德州婦女柯克斯（Kate Cox）。柯克斯之前懷孕時得知胎兒無法存活，卻因德州的限制性墮胎法律而無法在當地墮胎，最後她不得不離開德州進行手術，這起爭議事件備受矚目。

而強生也邀請了華爾街日報記者格什科維奇（Evan Gershkovich）的父母出席。格什科維奇近一年前遭俄羅斯以間諜罪名逮捕，目前被關在俄國監獄中。格什科維奇斷然否認間諜罪名的指控，美國政府也稱俄方關押他是一項錯誤。

誰會收看國情咨文演說？

根據市場民調顧問尼爾森公司（Nielsen），2023年有2730萬人收看國情咨文演說，比2022年的3820萬人少，而且觀眾年齡層偏高。2023年觀眾有73%為55歲（含）以上，35至54歲僅19%，18至34歲只剩5%。

民主黨民調專家雷克（Celinda Lake）指出，搖擺選民不太可能收看國情咨文演說，最關心的人會是「基本盤選民」。

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