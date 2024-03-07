2024台灣燈會　台南安平燈會表演團隊加碼演出開場互動送小龍包

▲2024台灣燈會安平燈區及主舞台區域，在燈會結束前的最後一個週末，安平燈區及主舞台區域皆安排多場強檔演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會在台南將於本週末（3/9-10）完美劃下句點，在燈會結束前的最後一個週末，安平燈區及主舞台區域皆安排多場強檔演出，每日有自全國各地，超過10組以上表演團隊現場演出，並從下午5時起加碼演出至晚間9時半。

包含週六（9）由阿雞X曾伯豪DJ小衛開場，並由虎劇團x龍門藝術帶來精彩的馬戲特技秀；週日（10）由王功兩廣國術龍獅戰鼓團滂薄開場到客家鐵肺姐妹花「霓好樂團」震撼壓軸。此外，更特別力邀「把路兒家族」的隱藏版演出，由安平燈區的創作藝術家撒部‧噶照，帶著家族從東海岸來到西海岸，與現場觀眾和居民分享他們對土地、海洋的真摯情感。

阿美族藝術家撒部‧噶照創作安平燈區作品《源遠流長》，作品傳達台南土地漫長的發展過程，不同的族群與萬物生命，都受這片土地如母親般溫柔無私的滋潤和養育，土地的愛就如流水般地源遠流長。撒部‧噶照將帶著妻子芭耐・噶照和子女組成的「把路兒家族」，在作品前透過歌聲，將他們於東海岸的生活經驗、傳統歌謠的傳承記憶與新創作出的族語歌曲，獻給每位走訪安平賞燈的旅客；他們的歌聲與旋律更與作品相互呼應，為2024台灣燈會在台南劃下深刻美好的結束。

7日起，安平燈區主舞台、草地舞台每日晚上皆有演出，包含狂夢藝術、春美歌劇團、劍玉師小螺絲、秀琴歌劇團與迷火佛拉明哥舞坊、SALAW、阿雞 X 曾伯豪 DJ小衛、主舞台、風舞團、國立台南大學民俗隊、虎劇團x龍門藝術、鳳天神鼓、王功兩廣龍獅戰鼓團、台南樂集、永義龍獅鼓藝坊、霓好樂團等精彩演出。此外，主舞台主持人也特別設計互動遊戲，將邀請觀眾互動，給台南400帶來未來祝福，參與互動者更可獲得今年台灣燈會主題吸睛的可背帶式「小龍包藝術造型燈」，讓觀眾獲得祝福喜氣上身。最新訊息，歡迎持續鎖定台灣燈會官網(https://2024taiwanlanternfestival.org/)等相關社群媒體專頁。