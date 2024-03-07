台南五妃街工地塌陷居民憂成大直災民！　藍軍要求保障住家和學生安全

▲台南市議會國民黨團接獲民眾陳情，五妃街住戶憂心自家成為台北大直建案受災戶第二，黨團要求台南市政府勿讓業者繼續施工，保障住家和學生上下學安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

台南爆發新建案公共安全事件！台南市議會國民黨團接獲民眾陳情，五妃街住戶憂心自家成為台北大直建案受災戶第二，怕地基持續掏空房屋塌陷而無家可歸？黨團要求台南市政府儘快介入，勿讓業者繼續施工，並全面擴大工地附近監測和預防工作，保障住家和學生上下學安全。

由於，台南目前新建案如雨後春筍般出現，台南市議會國民黨團，請市府團隊上緊發條，嚴密監控讓業者，每一個環節都不能偷工減料，以免重蹈大直建案重大工安意外覆轍！

另外，台南市區也不斷發生『馬路天坑』事件，市民和水泥車都曾掉進馬路天坑，台南地質是否如外傳液化嚴重？請市府也要持續嚴加關注！

國民黨團副書記長李中岑指出，台南市五妃街和西門路口，在6日傍晚發生皇龍建設新建案的工地旁馬路塌陷情況，一輛小貨車直接墜落約10公尺大小的天坑，找拖吊車救援，救援的拖吊車傾倒也成了被救援的對象，剛好下班時間，離新光三越西門店很近，意外發生地位於市區，這條車流量非常大的地區，交通大大的打了結。

李中岑繼續說，因為在新光三越西門店附近，住家密集，還有多間中小學，每天出入的人車很多，黨團接獲民眾陳情，大家很憂心這個新建案才施工，就造成小貨車跌入天坑，若繼續施工，是否會發生如台北大直建案般的慘劇，旁邊的鄰宅全塌陷，數百人有家歸不得，財產嚴重受損，生命也備受威脅，學生上下學安全也堪虞？

李中岑表示，台南市房地產近幾年飆漲，新建案非常多，鄉親很高興地方經濟的發展，但更希望它是一宜居的城市，若一個新建案從土質鑽探就沒有好好落實，大小天坑事件一定會再發生，若更嚴重的像台北大直都更，業者沒做好監控，結果是數百人的家就被毀了，很多人還在繳房貸，卻無家可歸，對小市民來說都是晴天霹靂的打擊。

李中岑說，台南市政府除了要求五妃建案的業者停工，更要請技師公會協助，這個建案有何缺失該如何補強，否會造成居民的疑慮？市府相關局處一定要嚴加監督，不容一絲投機取巧，這次的新建案天坑事件，也引發市民關注，台南市南區、安平區和東區，不斷發生馬路天坑，造成騎機車的騎士墜落受傷、大型水泥車掉落的工安意外，究竟是馬路箱涵老舊，或是土壤液化釀成的災害，也請台南市府一併持續調查並防範，好好守護人民生命和財產的安全！